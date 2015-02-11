lifeplus74

Необходимо выполнить дизайн маркетинг кита.
Презентации6 заявок
Закрыт
9 лет назад
Необходимо выполнить дизайн маркетинг кита.
Необходимо написать программный скрипт для вытаскивания телефонов с некоторых сайтов. Проверка на дубликаты и отсев ненужных по простым критериям.
Тех. задание в прикрепленных документах. Прошу назвать сроки и стоимость. Необходимо по макету дизайнера (вышлю человеку с которым будем работать) создать сайт и провести А/B тестирование разделов, кнопок, текстов, скролинга и т.д. Цель добиться от ...
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