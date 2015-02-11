lifeplus74

Андрей lifeplus74

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Archer_Seryoga
Сергей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
$50
10 баллов
10 лет назад
Программирование лэндинга с последующим A/B тестированием
Проект был очень интересный. Заказчик надежный, оплатил даже раньше, чем был выполнен проект! Большое Спасибо!
Сергей, хороший специалист в вопросах программирования, самостоятельно решал практически любые поставленные задачи либо предлагал альтернативные качественные варианты, если решение задачи было невозможно технически или стоило значительных средств. Всегда на связи.
Ответный отзыв
dark_matter
Сергей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$105
10 баллов
10 лет назад
Дизайн лэндинга детских праздников
Приятно было поработать! Правок было значительное количество, но это часть процесса. Оплата произведена в полном объеме и в срок. Вообщем рекомендую!
Работа выполнена хорошо, со сроками немного не уложились, но и мы сами вносили много корректировок по ходу работы которых не было в первоначальном ТЗ.
Ответный отзыв