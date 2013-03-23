lili00007

Лилия lili00007

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
дизайнер

Дизайн полиграфической продукции, верстка различных изданий, отрисовка в вектор, допечатная подготовка (адаптирование к видам печати-офсет, цифра, подготовка фотовыводов)

Продвинутый пользователь компьютера

MS word, excell, аdobe indesign, аdobe illustrator, аdobe рage maker, metaza studio, аdobe photoshop, сorel draw, оргтехника, интернет, продвинутый ПК-пользователь.

портфолио и резюме здесь http://www.superjob.ru/resume/cv-7507095.html

Верстка полиграфии
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