liloonchina

Подробное описаниеНужно до пилить сайт на WordPress со всем требуемым функционалом и научить им пользоваться. Отвечу приславшим свои работы Стоит шаблон - Vantage . На сайте доработать следующее : 1) Доработать ...
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- Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
Редизайн лэндинга под ключ ,интересует только профессиональная работа необходимо показать в дизайне сильные стороны продукции ни каких счетчиков и стандартных шаблонов, Если не уверены или вы не дизайнер не откликайтесь пжл.. экономьте ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт9 лет назад
Торговая площадка продажи товаров народного потребления Включает в себя: Административную панель с правами супер администратора в которой отображается весь ход сделок на бирже и возможность добавлять или удалять размещенные товары продавцами контролировать весь ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт9 лет назад
Не обходим новый дизайн сайта и перенос его на новую версию джумлы -http://www.vzgljadsvostoka.ru/ ,но нужно переговорить о подробностях работыДизайн сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад