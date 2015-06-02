liloonchina

Сергей liloonchina

 
53 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Доработать сайт на вордпресс

    Подробное описаниеНужно до пилить сайт на WordPress со всем требуемым функционалом и научить им пользоваться. Отвечу приславшим свои работы Стоит шаблон - Vantage . На сайте доработать следующее : 1) Доработать ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редизайн лендинга с версткой под ключ

    Редизайн  лэндинга  под ключ ,интересует только профессиональная работа необходимо показать в дизайне сильные стороны продукции ни каких счетчиков и стандартных шаблонов, Если не уверены или вы не дизайнер  не откликайтесь пжл.. экономьте ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    Торговая площадка продажи товаров народного потребления Включает в себя: Административную панель с правами супер администратора в которой отображается весь ход сделок на бирже и возможность добавлять или удалять размещенные товары продавцами  контролировать весь ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн сайта

    Не обходим новый дизайн сайта и перенос его на новую версию джумлы -http://www.vzgljadsvostoka.ru/ ,но нужно переговорить о подробностях работы

    Joomla
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад