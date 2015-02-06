Обработка фото, html-верстка
Занимаюсь обработкой фотографий с помощью фотошопа. Стараюсь делать все качественно и быстро. Обработка фотографий - моя основная специализация, html - верстка моя вторая специализация, которую я освоил недавно, но продолжаю обучение. Никогда не беру задание, которое не смогу выполнить!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
10 лет назад
Быстро и качественно. Несложное задание по корректировке логотипа. Геннадий не задал ни одного лишнего вопроса и сразу сделал все правильно и в соответствии с ТЗ!
Ответный отзыв
Четко и грамотно поставлена задача. Очень порядочный и грамотный заказчик. Рекомендую.
$2
10 баллов
10 лет назад
В течение нескольких часов была решена поставленная задача. Спасибо.
Ответный отзыв
Рекомендую Илью как порядочного и грамотного заказчика. Задание поставлено коротко и понятно. Оплата за выполненную работу без задержки.
$1
8 баллов
10 лет назад
Задание выполнил быстро. Оцениваю положительно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Алексей очень грамотный заказчик. Четко и понятно ставит задачу. С оплатой никаких проблем. Рекомендую.
Обработка фотографий
3 отзыва
$1/час
от $1от 2 часов
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