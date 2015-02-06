Обработка фото, html-верстка

Занимаюсь обработкой фотографий с помощью фотошопа. Стараюсь делать все качественно и быстро. Обработка фотографий - моя основная специализация, html - верстка моя вторая специализация, которую я освоил недавно, но продолжаю обучение. Никогда не беру задание, которое не смогу выполнить!