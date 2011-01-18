$100
Верстка макета дизайна сайта. Требования к верстке - 100% валидность, кроссбраузерность К-во страниц - 8 (главная + типовые страницы (новости, статьи, форум и т.д.)
HTML-верстка30 заявок
Закрыт
14 лет назад
Верстка макета дизайна сайта. Требования к верстке - 100% валидность, кроссбраузерность К-во страниц - 8 (главная + типовые страницы (новости, статьи, форум и т.д.)
Необходим новый дизайн и верстка для сайта http://hiro.by/ Строгий, в темных тонах, под DataLife Engine движок версия 8,5-9,0 Жду предложений.