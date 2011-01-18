lumier

Алексей Люмьер lumier

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка макета дизайна сайта

    $100

    Верстка макета дизайна сайта. Требования к верстке - 100% валидность, кроссбраузерность К-во страниц - 8 (главная + типовые страницы (новости, статьи, форум и т.д.)

    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Новый дизайн сайта

    $300

    Необходим новый дизайн и верстка для сайта http://hiro.by/ Строгий, в темных тонах, под DataLife Engine движок версия 8,5-9,0 Жду предложений.

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    14 лет назад