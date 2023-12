Каждый второй наш клиент возвращается с новым проектом.

Наш дизайн всегда вызывает эмоции, именно это заставляет людей просить добавки, ведь главное в нашем деле – приложить душу! Каждый второй наш клиент возвращается с новым проектом.

Наша команда знает, как вызвать эмоцию, достаточно сильную, чтобы побудить к действию!

Дизайн-студия Graphics Buro стремиться, чтобы Вы и Ваша идея не остались незамеченными, а ярко выделялись среди конкурентов. Графический дизайн – наш мощный способ достижения этой цели. Ваш логотип, фирменный стиль, сайт – это «лицо» вашей фирмы - наш дизайн сделает его красивым, аппетитным и интересным.

Немалый опыт в сфере графического и веб дизайна, иллюстрации и полиграфии позволяет нашей дизайн-студии выполнять заказы не только отечественных, но и зарубежных клиентов, наша работа известна далеко за пределами Харькова, Украины да и СНГ.

Design - studio GraphicsBuro is engaged:

Low and Hi poly modelling

texturing

3D animation

Concept art

Pixel ar

Development of game levels

Development of game interfaces

Visualization of objects of an interior and the ex-terrier

We can everything, that you can see

Our customers see in us of reliable partners which can guaranteed deliveryof projects in terms and up to the mark qualities.

Owner at GraphicsBuro

(Design industry)

3D Artist at Spline Software

(Public Company; 51-200 employees; Graphic Design industry)

2007 – January 2008

Lead Artist at DIAKOM

(Public Company; 11-50 employees; Design industry)

2006 – 2007

Game Designer at Program-ace

(Public Company; 51-200 employees; Computer Games industry)

2006 – 2006

Organization and planning of the work for each trade

Management of animators and weekly follow-up with planning

Objectives & feedback

Information, communication

Coordination with the various other trades taking part in the project

Creating 2D\3D Content

Creating Graphic Content For Web Sites

Develop and optimize the work processes of his team

Create work estimates for planning

Prioritize tasks

Manage the conflicts within the team, if necessary

Follow the progression of the work and the distribution of tasks of the team for the deliverables that he is responsible for.

Modeling and texturing

Animation Enviroment

Create the architectural and lighting aspects of his/her level and integrate them.

Create documents detailing and presenting the graphical content of the levels (objects, environments, ambiances, lighting, styles…)

Integrate the objects and textures produced in the level

3D Artist-Texturer at GRAVITEAM

(Public Company; 11-50 employees; Computer Games industry)

2005 – 2005

Outsourcing work with company GRAVITEAM

3D Artist at Program-ace

(Public Company; 51-200 employees; Computer Games industry)

2004 – 2005

Modeling and texturing

Create the architectural and lighting aspects of his/her level and integrate them.

Create documents detailing and presenting the graphical content of the levels (objects, environments, ambiances, lighting, styles…)

Integrate the objects and textures produced in the level

Achievements:

Project participation:

arcade/simulation “HorseCross 3D”.Planned release: December 2003 – August 2004, landscape and object modeling (houses, bridges, etc).

• Pack-Hunt (modelin and creating game interface )

WinterGames – 3D Artist

Marbliss – 3D Artist

Red Emption – 3D Artist

i-Citizen – 3D Artist