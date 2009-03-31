Мне нужен: Простой по структуре и логике сайт-портфолио. Возможность добаления разделов и подразделов (не больше 2-х уровней). Пакетное добавление (и автоматический ресайз превью) фотографий. Простое изменение порядка расположения фотографий (перетаскиванием). Возможность листать фотографии прямо на сайте, кликом, а ...
- Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется изменить структуру сайта http://www.easy-creative.com. Важное условие: ссылки на разделы сайта должны остаться прежними, так как сайт уже в поисковиках и начинать раскрутку наново мы не хотим. Дизайн сайта в html мы предоставим. Слева каталог. Под каталогом ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть сайт: http://easy-creative.com. Необходимы следующие изменения: - разделы: новости, мебель для дома, мебель для офиса, специальная мебель должны открываться в новом окне - добавить раздел отзывы и фотографии - добавить корзину и возможность отправки заказа с сайта - в ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад