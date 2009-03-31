m0saic

Елена Ост m0saic

 
49 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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  • Сайт портфолио для фотографа на joomla

    Мне нужен: Простой по структуре и логике сайт-портфолио. Возможность добаления разделов и подразделов (не больше 2-х уровней). Пакетное добавление (и автоматический ресайз превью) фотографий. Простое изменение порядка расположения фотографий (перетаскиванием). Возможность листать фотографии прямо на сайте, кликом, а ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изменение структуры сайта

    Требуется изменить структуру сайта http://www.easy-creative.com. Важное условие: ссылки на разделы сайта должны остаться прежними, так как сайт уже в поисковиках и начинать раскрутку наново мы не хотим. Дизайн сайта в html мы предоставим. Слева каталог. Под каталогом ...

    Дизайн сайтаHTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переработка сайта

    Есть сайт: http://easy-creative.com. Необходимы следующие изменения: - разделы: новости, мебель для дома, мебель для офиса, специальная мебель должны открываться в новом окне - добавить раздел отзывы и фотографии - добавить корзину и возможность отправки заказа с сайта - в ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад