Требуется изменить структуру сайта http://www.easy-creative.com. Важное условие: ссылки на разделы сайта должны остаться прежними, так как сайт уже в поисковиках и начинать раскрутку наново мы не хотим. Дизайн сайта в html мы предоставим. Слева каталог. Под каталогом ...