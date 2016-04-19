Рекламная полиграфия, лэндинги, сайты под ключ.
Большой опыт работы в препресс, полиграфии и рекламном агенстве, позволяет намного быстрее и качественней выполнять любые задания связанные с созданием макетов для последующей печати.
Созданием сайтов занимаюсь с 2007 года, имею большой опыт в работе с CMS Joomla, Wordpress, умею пользоваться Muse.
Пишу тексты, занимаюсь рерайтом, SEO копирайтом и прочим словоблудием с уникальностью 97%.
Владею графическими пакетами и активно применяю свои знания в решении задач связаных с рекламой, обёрткой, внешним видом описанием и т.д.
Для Екатеринбурга работает система полного цикла рекламной кампании от макета до готовой продукции. Цены на полиграфию одни из самых выгодных в городе!
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Верстка полиграфии
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от $5
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Интерьеры и Экстерьеры
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от $10
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Логотипы и Знаки
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от $5
от 1 дня
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Обработка фотографий
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от $3
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Презентации
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от $6
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Фотосъемка
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от $10
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