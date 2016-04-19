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Михаил Суворов m_key

 
37 летРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Рекламная полиграфия, лэндинги, сайты под ключ.

Большой опыт работы в препресс, полиграфии и рекламном агенстве, позволяет намного быстрее и качественней выполнять любые задания связанные с созданием макетов для последующей печати. 

Созданием сайтов занимаюсь с 2007 года, имею большой опыт в работе с CMS Joomla, Wordpress, умею пользоваться Muse.

Пишу тексты, занимаюсь рерайтом, SEO копирайтом и прочим словоблудием с уникальностью 97%.

Владею графическими пакетами и активно применяю свои знания в решении задач связаных с рекламой, обёрткой, внешним видом описанием и т.д.

Для Екатеринбурга работает система полного цикла рекламной кампании от макета до готовой продукции. Цены на полиграфию одни из самых выгодных в городе!

WordPressJoomla
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $6
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
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