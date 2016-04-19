Рекламная полиграфия, лэндинги, сайты под ключ.

Большой опыт работы в препресс, полиграфии и рекламном агенстве, позволяет намного быстрее и качественней выполнять любые задания связанные с созданием макетов для последующей печати.

Созданием сайтов занимаюсь с 2007 года, имею большой опыт в работе с CMS Joomla, Wordpress, умею пользоваться Muse.

Пишу тексты, занимаюсь рерайтом, SEO копирайтом и прочим словоблудием с уникальностью 97%.

Владею графическими пакетами и активно применяю свои знания в решении задач связаных с рекламой, обёрткой, внешним видом описанием и т.д.

Для Екатеринбурга работает система полного цикла рекламной кампании от макета до готовой продукции. Цены на полиграфию одни из самых выгодных в городе!