При виборі мене як виконавця вашої роботи що ви отримуєте взамін:
-Максимальне перевикористання властивостей: небуду писати (display: flex;) 150 раз в проекті,
-Використовую методологію BEM, а також препроцесор SASS в синтаксисі SCSS;
-Якщо в вас немає в макеті мобільного дизайну, з радістю підберу, без додаткової оплати,
-Всі мої роботи з hover, active ефектами, а також плавні, без подьоргування або різкого переходу,
в КОЖНОМУ проекті використовується РЕЗИНОВА і КРОСБРАУЗЕРНА верстка;
-Є досвіт написання кастомних анімацій без бібліотек (@keyframes або promise),
-Бібліотеки які використовую в своїх проектах: Jquery, Bootstrap, ScrollMagic, Swiper, ShapeDivider, Moving Letters та інші;
-Комунікабельний, готовий спілкуватися стільки, скільки потрібно;
-Відмінні знання PHP, SQL, JS, AJAX;
-Якщо це верстка з нуля, відкриваю репозиторій на Github роблю коміти від start до end, в будь який момент ви можете переглянути статус виконання вашого проекту;
-Багато чого можна ще писати, але запрошую вас глянути на мої проекти в портфоліо(з посиланням в Github);
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