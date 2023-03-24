macs1756

Максим Кіндратів macs1756

 
23 годаУкраина/Львов
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Розробка сайтів середньої сложності: HTML, CSS, JS(ES6), PHP, SQL, MySQL Workbench 8.0 CE, AJAX, Jquery

При виборі мене як виконавця вашої роботи що ви отримуєте взамін:

-Максимальне перевикористання властивостей: небуду писати (display: flex;) 150 раз в проекті,

-Використовую методологію BEM, а також препроцесор SASS в синтаксисі SCSS;

-Якщо в вас немає в макеті мобільного дизайну, з радістю підберу, без додаткової оплати,

-Всі мої роботи з hover, active ефектами, а також плавні, без подьоргування або різкого переходу,

в КОЖНОМУ проекті використовується РЕЗИНОВА і КРОСБРАУЗЕРНА верстка;

-Є досвіт написання кастомних анімацій без бібліотек (@keyframes або promise),

-Бібліотеки які використовую в своїх проектах: Jquery, Bootstrap, ScrollMagic, Swiper, ShapeDivider, Moving Letters та інші;

-Комунікабельний, готовий спілкуватися стільки, скільки потрібно;

-Відмінні знання PHP, SQL, JS, AJAX;

-Якщо це верстка з нуля, відкриваю репозиторій на Github роблю коміти від start до end, в будь який момент ви можете переглянути статус виконання вашого проекту;

-Багато чого можна ще писати, але запрошую вас глянути на мої проекти в портфоліо(з посиланням в Github);

PHPMySQLHTMLCSSBootstrapjQueryAjaxSCSSSASS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
20%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16789525927424
10 месяцев в сервисе
Был
9 месяцев назад
$20
10 баллов
9 месяцев назад
Сверстать лендинг
Зробив все швидко та якісно. Дуже задоволений роботою
Все супер, по оплаті домовилися, чітко поставив задачу, людина приємна в спілкуванні
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