Смотрите вложение. Первые две картинки готовы, во вторые две надо дорисовать площадку, на которой стоят предметы и тени от предметов.
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