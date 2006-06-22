Требуется программист хорошо разбирающийся в движке DLE
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется создать социальную сеть эротической направленности на движке livestreet.ru ----- Задачи: 1. Есть действующий сайт, с эротическими рассказами на движке DLE 5.3, необходимо перенести базу рассказов и пользователей в базу livestreet.ru (предварительно установив эту CMS) ... т.е рассказы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется толковый web разработчик в команду программистов, на разработку тематической социальной сети. За основу взять функционал _lectro.ru и связать эти возможности с функционалом соц сети. Требования к кандидатуре: -уменеи из двух слов задания на сайт ... составить полноценное ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
многоязычный туристический портал: что он должен в себя включать: - продажа путевок (своих и чужих) - поиск туров - бронирование и оплата (для наглядности, http://webdoka.ru/service/buchung_online/ это конечно не совсем то, но суть ясна что нужно): ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Доброго времени суток. Предложение такова характера: Есть сайт http://sitebuilder.com нам нужна его копия, копия функционала. Требуются исключительно ФРИЛАНСЕРЫ, студий просьба не беспокоить. Задание «тестовое» по завершению работы, фрилансер получит долгосрочный контракт на подобного рода работу т.е на серьезные ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт17 лет назад