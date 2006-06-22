madness

Гость madness

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Работа для программиста на CMS_livestreet

    Требуется создать социальную сеть эротической направленности на движке livestreet.ru ----- Задачи: 1. Есть действующий сайт, с эротическими рассказами на движке DLE 5.3, необходимо перенести базу рассказов и пользователей в базу livestreet.ru (предварительно установив эту CMS) ... т.е рассказы ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Медиа социальная сеть

    Требуется толковый web разработчик в команду программистов, на разработку тематической социальной сети. За основу взять функционал _lectro.ru и связать эти возможности с функционалом соц сети. Требования к кандидатуре: -уменеи из двух слов задания на сайт ... составить полноценное ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Туристический портал

    многоязычный туристический портал: что он должен в себя включать: - продажа путевок (своих и чужих) - поиск туров - бронирование и оплата (для наглядности, http://webdoka.ru/service/buchung_online/ это конечно не совсем то, но суть ясна что нужно): ...

    Новости для сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Клон сайта

    Доброго времени суток. Предложение такова характера: Есть сайт http://sitebuilder.com нам нужна его копия, копия функционала. Требуются исключительно ФРИЛАНСЕРЫ, студий просьба не беспокоить. Задание «тестовое» по завершению работы, фрилансер получит долгосрочный контракт на подобного рода работу т.е на серьезные ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад