$5
Надо составить рекламный текст для интернет магазина http://магазон.com для дальнейшего постинга по доскам объявлений, то есть не должен превышать 500 знаков.
Копирайтинг2 исполнителя
Закрыт
14 лет назад
Надо составить рекламный текст для интернет магазина http://магазон.com для дальнейшего постинга по доскам объявлений, то есть не должен превышать 500 знаков.
Надо наполнить интернет магазин, откуда брать описание дам несколько ссылок, кол-во товара около 1000. Заполняется через админку магазина. Пример на http://магазон.com Плачу 0.10$ за одно описание товара
Проект логотипа интернет магазина "Магазон.com" http://магазон.com