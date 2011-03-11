magazonlg

Могильный magazonlg

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
$15
10 баллов
14 лет назад
Логотип интернет магазина
Евгений очень ответственный и адекватный заказчик!Четко знает чего хочет, оплату произвел своевременно. Очень рада сотрудничеству! Спасибо!
Сотрудничать с Оксаной оказалось на редкость легко. Работу выполнила быстро и с высоким качеством. Учла все пожелания капризного клиента :)
Ответный отзыв
Tarata
Лия 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Наполнение интернет магазина
С Евгением работать одно удовольствие, ясное и конкретное задание, своевременная оплата и приятное общение. Спасибо за приятное сотрудничество!
Выполнено было в кратчайшие сроки и очень професионально.
Ответный отзыв