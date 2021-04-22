Создание и поддержка сайтов на платформе WordPress

Работаю с сайтами на CMS WordPress – правка кода, подбор и настройка плагинов, оптимизация, устранение ошибок, работа с контентом.

Оказываю услуги по созданию сайтов на платформе WordPress – на основе стандартных тем или с применением плагинов (Elementor, WPBakery), а также с "натяжкой" готовой верстки на CMS. Также есть опыт копирования сайтов с "натяжкой" на WordPress (чистый HTML или Elementor).

Работаю с графическими редакторами (Photoshop, Corel Draw) – логотипы, иконки, рекламные баннеры и пр.

Берусь за всё, что мне интересно, но в целом настроен на долгосрочное сотрудничество с постоянными заказчиками (работа по ТЗ, почасовая оплата).

zxon.ru