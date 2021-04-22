Создание и поддержка сайтов на платформе WordPress
Работаю с сайтами на CMS WordPress – правка кода, подбор и настройка плагинов, оптимизация, устранение ошибок, работа с контентом.
Оказываю услуги по созданию сайтов на платформе WordPress – на основе стандартных тем или с применением плагинов (Elementor, WPBakery), а также с "натяжкой" готовой верстки на CMS. Также есть опыт копирования сайтов с "натяжкой" на WordPress (чистый HTML или Elementor).
Работаю с графическими редакторами (Photoshop, Corel Draw) – логотипы, иконки, рекламные баннеры и пр.
Берусь за всё, что мне интересно, но в целом настроен на долгосрочное сотрудничество с постоянными заказчиками (работа по ТЗ, почасовая оплата).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг на WordPress72 просмотра
- Сайт рекламной компании59 просмотров
- Сайт строительной компании75 просмотров
- Сайт строительной компании54 просмотра
- Сайт для медицинской компании52 просмотра
- Логотип компании по скупке автомобилей65 просмотров
- Логотип для службы эвакуации автомобилей65 просмотров
- Логотип для магазина автомобильных фильтров71 просмотр
- Логотип для авторазборки79 просмотров
- Логотип для автосервиса кузовного ремонта75 просмотров
- Киносайт56 просмотров
- Сайт-визитка для сервиса по ремонту трансмиссий56 просмотров