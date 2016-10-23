Добрый день! Требуется продвижение сайта агентства недвижимости https://anis-realty.ru по Краснодарскому краю. В топ 1, около 30 запросов. Рассмотрим предложения.
- Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Требуется доработать сайт zhkmoskovskii.ru/ Возможна работа по задачам. Исполнителя ищем на долгосрочное сотрудничество, можем подписать договор долгосрочного сотрудничества. ТЗ https://docs.google.com/document/d/1nom36nr1pWUps093iS0VjKsiER8Jng34xJ8O6eiJQAM/edit?usp=sharingВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Требуется доработать сайт zhkmoskovskii.ru/ Возможна работа по задачам. Исполнителя ищем на долгосрочное сотрудничество, можем подписать договор долгосрочного сотрудничества. ТЗ https://docs.google.com/document/d/1nom36nr1pWUps093iS0VjKsiER8Jng34xJ8O6eiJQAM/edit?usp=sharingВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Требуется доработать сайт zhkmoskovskii.ru/ Возможна работа по задачам. Исполнителя ищем на долгосрочное сотрудничество, можем подписать договор долгосрочного сотрудничества. ТЗ https://docs.google.com/document/d/1nom36nr1pWUps093iS0VjKsiER8Jng34xJ8O6eiJQAM/edit?usp=sharingВеб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад