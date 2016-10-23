makler667

Иван makler667

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

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Агентство недвижимости Лазаревской

Купить квартиру в Лазаревском без посредников

Купить квартиру в Лазаревской

  • Доработать сайт php

    Добрый день. Требуется доработать сайт zhkmoskovskii.ru/ Возможна работа по задачам. Исполнителя ищем на долгосрочное сотрудничество, можем подписать договор долгосрочного сотрудничества.   ТЗ https://docs.google.com/document/d/1nom36nr1pWUps093iS0VjKsiER8Jng34xJ8O6eiJQAM/edit?usp=sharing

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать сайт на php

    Добрый день. Требуется доработать сайт zhkmoskovskii.ru/ Возможна работа по задачам. Исполнителя ищем на долгосрочное сотрудничество, можем подписать договор долгосрочного сотрудничества.   ТЗ https://docs.google.com/document/d/1nom36nr1pWUps093iS0VjKsiER8Jng34xJ8O6eiJQAM/edit?usp=sharing

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать сайт на php

    Добрый день. Требуется доработать сайт zhkmoskovskii.ru/  Возможна работа по задачам. Исполнителя ищем на долгосрочное сотрудничество, можем подписать договор долгосрочного сотрудничества.   ТЗ https://docs.google.com/document/d/1nom36nr1pWUps093iS0VjKsiER8Jng34xJ8O6eiJQAM/edit?usp=sharing

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад