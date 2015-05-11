Желающих создать баннеры много, вопрос стоит в умении и эффективности. Баннер можно и самому нарисовать, можно создать его на конструкторе, но как создать баннер, который бы давал переходы?
Интересно? Зайдите в мое портфолио, в раздел "баннеры по технологии ВИДЖ" и задайте себе вопрос "Хочу ли я перейти по данному баннеру?" Если "да", то вы входите в 78% людей которые также бы ответили "да" и перешли с вероятностью в 68% (это минимальные данные, зависящие от тематики).
Откуда такие сведения?
Ответ прост - технология ВИДЖ существует уже давно, самых древних времен. По ВИДЖ работает мозг практически любого человека. ВИДЖ расшифровывается как В - внимание, И - интерес, Д- доверие, Ж- желание.
Все двигается по данному принципу, хотите вы или нет, мы так устроены.
А теперь ответ на утверждение, которое возникло у 32% людей читающих это: "А, ясно, ничего сложного в этом нет, я и сам справлюсь или попрошу кого-то сделать такие же баннеры за меньшую цену" - ответ: "Круто, дерзайте, желаю удачи, но помните в любом деле есть нюансы, изменив что-либо или точно скопировав можно получить совсем обратный результат."
Я разрабатываю баннер подстраиваясь под каждый сайт и тематику отдельно.
Цены: разные в зависимости от тематики и функциональности сайта. Чем больше заказ, тем более оптовая цена. За копейки и гроши - не работаю и мне не важно, какие у меня отзывы и рейтинг, у меня есть работа помимо этого, кроме того отзывы, я знаю,как люди покупают, также знаю, как можно приобрести рейтинг.
И пока вы думаете, стоит ли мне доверять, или сомневаетесь в технологии, я уже могу работать с вашими конкурентами.
Выбор делайте сами! Статистика возьмет свое.
Опыт работы в сфере маркетинга - 4 года
Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Flash Player.
Прошел полный курс технологии продаж "Суть продаж или ВИДЖ" ("The essence of sales or AITD").
Создаю:
-статические баннеры;
-gif баннеры;
-Flash баннеры;
-дизайн сайтов;
-другие работы в сфере дизайна и маркетинга.
Пишите в личку или на почту [email protected]