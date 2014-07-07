ФАМИЛИЯ: Козлов
ИМЯ: Максим
ОТЧЕСТВО: Анатольевич
ГОД РОЖДЕНИЯ: 1993
ЭЛ.ПОЧТА: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ: студент Елабужского Института Казанского Федерального Университета, факультет русской филологии и журналистики, 2-й курс
ОПЫТ РАБОТЫ:
1. Корреспондент печатных изданий (газеты «Камская Новь», «UNIвести», «Монастырский вестник»). Опыт работы 2 года.
2. Копирайтер, рерайтер в интернете. Опыт работы 2,5 года
3. Администратор сайтов на бесплатном хостинге Ucoz. Опыт работы – 3 года.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:
1. Интернет-журналистика
2. Высокий уровень знания русского языка
3. Продвинутый навык владения компьютером
4. Быстрая обучаемость
5. Знание психологии, нейролингвистического программирования
6. Базовый уровень знания английского
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО.
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