maksimwol

Максим maksimwol

 
30 летРоссия/Казань
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
периодические СМИ, копирайтинг

ФАМИЛИЯ: Козлов

ИМЯ: Максим

ОТЧЕСТВО: Анатольевич

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1993

ЭЛ.ПОЧТА: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ: студент Елабужского Института Казанского Федерального Университета, факультет русской филологии и журналистики, 2-й курс

ОПЫТ РАБОТЫ:

1. Корреспондент печатных изданий (газеты «Камская Новь», «UNIвести», «Монастырский вестник»). Опыт работы 2 года.

2. Копирайтер, рерайтер в интернете. Опыт работы 2,5 года

3. Администратор сайтов на бесплатном хостинге Ucoz. Опыт работы – 3 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

1. Интернет-журналистика

2. Высокий уровень знания русского языка

3. Продвинутый навык владения компьютером

4. Быстрая обучаемость

5. Знание психологии, нейролингвистического программирования

6. Базовый уровень знания английского

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО.

Портфолио
Копирайтинг
нет отзывов
от $8
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $4
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $20
от 4 дней
нет рейтинга