malish788

Алексей malish788

 
45 летУкраина/Мариуполь
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Наполнение магазинов, поиск информации, контента, фото, контактов

Наполнение интернет магазинов

Поиск информации, работа с информацией

Excel, Word, другие текстовые редакторы

Поиск фото, картинок, редактирование

Служба поддержки, модератор, консультант

Наполнение интернет магазина
Служба поддержки
нет отзывов
$2/час
от $200от 30 дней
#114
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#203
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#581