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интернет портал услуг с системой оплаты через сайт: Дизайн Личный кабинет пользователя с кошельком оплата через сайт ( виза,смс и тд...) Пишите Ваши ...
Сайты «под ключ»9 заявок
Закрыт
12 лет назад
интернет портал услуг с системой оплаты через сайт: Дизайн Личный кабинет пользователя с кошельком оплата через сайт ( виза,смс и тд...) Пишите Ваши ...
Помогите пожалуйста! Сайт http://xn-----blcjgbb0b5acckxe0ao8gsc.xn--p1ai/ виден во всех браузерах нормально кроме EI там он виден криво. Сделать так чтоб был виден в EI тоже. Спасибо