mamaev-p

Петр mamaev-p

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
12 лет назад
WordPress сделать видимым в EI
WordPress
Рекомендую как отличного заказчика! Приятно работать - понятное ТЗ, в оплате не было вопросов!
Все красиво и быстро! спасибо! рекомендую
Ответный отзыв