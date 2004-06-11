UX/UI дизайнер

Меня зовут Мария, я - создаю красивые и удобные сайты для вашего бизнеса.

В работу со мной входит подробный брифинг, анализ целевой аудитории и конкурентов, подбор референсов, разработка макета, майндкарты и юзер-флоу, копирайтинг, утверждение и создание дизайна с опорой на опыт пользователя, подробное согласование на каждом этапе, создание ui-кита, мобильная адаптация для всех устройств, личные созвоны, а также неограниченное количество правок при работе «под ключ».

Мой основной профиль - создание многостраничных сайтов. В результате работы клиент получает готовый проект в фигме и необходимое сопровождение при работе с верстальщиком.

Сайты-визитки и лендинги есть возможность сверстать на Тильде также «под ключ».

В процессе сотрудничества стараюсь найти индивидуальный подход к каждому клиенту и реализовать проект, удовлетворив все ваши пожелания. На связи 24/7, буду рада сотрудничеству)

(текст выше в принципе можно вариативно отправлять потенциальным клиентам, но я думаю нужно какой-то более емкий написать)