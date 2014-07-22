Необходимо создать оригинальный логотип для рекламного агентства KinZa, специализированного на интернет рекламе. От вас творческий подход, сроки и расценки.
Логотипы и Знаки51 заявка
Закрыт
9 лет назад
Необходимо создать оригинальный логотип для рекламного агентства KinZa, специализированного на интернет рекламе. От вас творческий подход, сроки и расценки.
Настроить яндекс-директ, несколько объявлений, бюджет не более 10$ в день. Оплата договорная
Необходимо сверстать письмо для e-mail рассылки . От вас дизайн, оригинальный, творческий подход, быстрые сроки. От нас своевременная оплата, текстовка в файле word, картинки.
Необходимо сделать выборку из базы данных КВЕРИКОМ по 1 рубрике "Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)" по Красноярскому, Забайкальскому, Хабаровскому, Приморскому краю, Иркутской, Амурской, Магаданской области, САХА Якутии, Бурятии. ...