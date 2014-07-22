marikis90

Мария marikis90

 
33 годаРоссия/Иркутск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка e-mail письма

    Необходимо сверстать письмо для e-mail рассылки . От вас дизайн, оригинальный, творческий подход, быстрые сроки. От нас своевременная оплата, текстовка в файле word, картинки.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Выборка из базы данных КВЕРИКОМ

    Необходимо сделать выборку из базы данных КВЕРИКОМ по 1 рубрике "Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)" по Красноярскому, Забайкальскому, Хабаровскому, Приморскому краю, Иркутской, Амурской, Магаданской области, САХА Якутии, Бурятии. ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
wdh
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Выборка из базы данных КВЕРИКОМ
Хороший заказчик! Рекомендую! Постановка задачи, оплата - все ОК!
Работа выполнена в срок, качественно и быстро!
Ответный отзыв