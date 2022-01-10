Привет!

Меня зовут Марина, я - графический дизайнер с большим опытом - 10 лет работала в рекламном агентстве на должности главный дизайнер. Имею высшее образование по специальности “Графический дизайн”.

Сейчас занимаюсь веб-дизайном, получаю от этого огромное удовольствие. Очень пригодились все мои знания графического дизайна. На “ты” с типографикой, композицией и колористикой.

Занимаюсь йогой, увлекаюсь фотографией.

◾ МОЙ ДИЗАЙН

Мой стиль - это современный минимализм.

- это современный минимализм. Мои проекты - это эстетичный функциональный дизайн, который работает и помогает клиентам решить их задачи.

- это эстетичный функциональный дизайн, который работает и помогает клиентам решить их задачи. Мой дизайн - лаконичный, понятный, продуманный до мелочей.

- лаконичный, понятный, продуманный до мелочей. Постоянно развиваюсь, слежу за тенденциями в дизайне.

Любимая цитата: Внимание к мелочам рождает совершенство, а вот совершенство уже не мелочь. (М.Буонарроти)

Figma

Photoshop

Tilda

Corel Draw

лендинга

интернет-магазина

многостраничного сайта

прототипы

адаптивы

любую полиграфическую и рекламную продукцию

Моя цель - сделать проект, которым заказчик будет доволен, поэтому бесплатно буду вносить изменения пока вы не останетесь довольны результатом.

◾ МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

образование и большой опыт работы в графическом дизайне

открыта к общению, обсуждению

строго соблюдаю дедлайны и договоренности

всегда на связи, никуда не пропадаю

◾ РАБОТАЮ ПО ПРЕДОПЛАТЕ:

Предоплата - 30% стоимости проекта.

Если я вам не угодила или наши взгляды на дизайн не сошлись - верну предоплату.

◾ КОНТАКТЫ:

Telegram: @marina_rudenko

E-mail: [email protected]