Марина Руденко marina_rudenkomarina_rudenko
Меня зовут Марина, я - графический дизайнер с большим опытом - 10 лет работала в рекламном агентстве на должности главный дизайнер. Имею высшее образование по специальности “Графический дизайн”.
Сейчас занимаюсь веб-дизайном, получаю от этого огромное удовольствие. Очень пригодились все мои знания графического дизайна. На “ты” с типографикой, композицией и колористикой.
Занимаюсь йогой, увлекаюсь фотографией.
◾ МОЙ ДИЗАЙН
- Мой стиль - это современный минимализм.
- Мои проекты - это эстетичный функциональный дизайн, который работает и помогает клиентам решить их задачи.
- Мой дизайн - лаконичный, понятный, продуманный до мелочей.
- Постоянно развиваюсь, слежу за тенденциями в дизайне.
- Любимая цитата:
Внимание к мелочам рождает совершенство,
а вот совершенство уже не мелочь. (М.Буонарроти)
- Figma
- Photoshop
- Tilda
- Corel Draw
- лендинга
- интернет-магазина
- многостраничного сайта
- прототипы
- адаптивы
- любую полиграфическую и рекламную продукцию
Моя цель - сделать проект, которым заказчик будет доволен, поэтому бесплатно буду вносить изменения пока вы не останетесь довольны результатом.
◾ МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- образование и большой опыт работы в графическом дизайне
- открыта к общению, обсуждению
- строго соблюдаю дедлайны и договоренности
- всегда на связи, никуда не пропадаю
◾ РАБОТАЮ ПО ПРЕДОПЛАТЕ:
Предоплата - 30% стоимости проекта.
Если я вам не угодила или наши взгляды на дизайн не сошлись - верну предоплату.
◾ КОНТАКТЫ:
Telegram: @marina_rudenko
E-mail: [email protected]