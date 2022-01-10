marina_rudenko

Марина Руденко marina_rudenko

 
41 годУкраина/Херсон
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Привет!

Меня зовут Марина, я - графический дизайнер с большим опытом - 10 лет работала в рекламном агентстве на должности главный дизайнер. Имею высшее образование по специальности “Графический дизайн”.

Сейчас занимаюсь веб-дизайном, получаю от этого огромное удовольствие. Очень пригодились все мои знания графического дизайна. На “ты” с типографикой, композицией и колористикой.

Занимаюсь йогой, увлекаюсь фотографией.

◾ МОЙ ДИЗАЙН

  • Мой стиль - это современный минимализм.
  • Мои проекты - это эстетичный функциональный дизайн, который работает и помогает клиентам решить их задачи.
  • Мой дизайн - лаконичный, понятный, продуманный до мелочей.
  • Постоянно развиваюсь, слежу за тенденциями в дизайне.
  • Любимая цитата:

    Внимание к мелочам рождает совершенство,

    а вот совершенство уже не мелочь. (М.Буонарроти)

◾ РАБОТАЮ В ПРОГРАММАХ:

  • Figma
  • Photoshop
  • Tilda
  • Corel Draw
◾ С РАДОСТЬЮ СОЗДАМ ДЛЯ ВАС ДИЗАЙН:

  • лендинга
  • интернет-магазина
  • многостраничного сайта
А также:

  • прототипы
  • адаптивы
  • любую полиграфическую и рекламную продукцию
◾ БЕСПЛАТНЫЕ ПРАВКИ

Моя цель - сделать проект, которым заказчик будет доволен, поэтому бесплатно буду вносить изменения пока вы не останетесь довольны результатом.

◾ МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • образование и большой опыт работы в графическом дизайне
  • открыта к общению, обсуждению
  • строго соблюдаю дедлайны и договоренности
  • всегда на связи, никуда не пропадаю
◾ ПОСТОЯННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ СКИДКИ И БОНУСЫ

◾ РАБОТАЮ ПО ПРЕДОПЛАТЕ:

Предоплата - 30% стоимости проекта.

Если я вам не угодила или наши взгляды на дизайн не сошлись - верну предоплату.

◾ КОНТАКТЫ:

Telegram: @marina_rudenko

E-mail: [email protected]

FigmaTildaPhotoshop