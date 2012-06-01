marinka1213

РЕЗЮМЕ
Претендуемая должность it специалист
Фамилия Имя Отчество
Куркина Марина Павловна
1. Дата и место рождения
11.11.1990, г. Уфа
2. Адрес по прописке
РБ, ул. Коммунаров 8
3. Адрес фактическогопроживания
РБ, ул. Коммунаров 8-46
4. Контактные телефоны/e-mail
89174045407, [email protected]
skype marinkka1213
5. Образование
Учебное заведение
УГАТУ, очная
2008/2013
Прикладная информатика в экономике
Средний балл 4,2
Уровень, получаемого высшего образования
специалист
6. Какими иностраннымиязыками владеете, степень владения
Английский – базовый, немецкий - базовый
7. Уровеньвладения ПК, программы
Продвинутый пользователь(программист)
Изучаемые программные продукты: MS Office, PHP, 1C Управление производственным предприятием, 1С Зарплата и Управление
персоналом, HTML, MySQL, JavaScript, Project Expert, ErWin, MS Visio, Visual Basic
8. Опыт работы, в том числе практика
06/2012-07/2012
АКИБанк, практикант - программист, внесение данных в специализированную программу банка
12/2012-03/2013
НПП Озна-Инжиниринг, практикант - специалист отдела экономической информатики (ИТ отдел). Доработка стандартной конфигурации 1с 8,2 УПП, работа с
технической документацией
09/2013-01/2014
ООО Первый Бит, программист, внедрение, сопровождение и консультация 1с, СБИС, 1С отчетность.
03/2014-10/2014
ООО РИВА, менеджер по туризму
9. Семейное положение, наличиедетей (года их рождения)
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Не замужем, нет детей
10. Обученность порабочим специальностям (наименование, разряд)
2 сертификата 1с Профессионал
11. Готовность к переезду
да
12. Дополнительныесведения, которые Вы считаете нужным добавить к изложенному выше
Личные качества:
общительность, коммуникабельность, быстрая обучаемость, целеустремленность
хобби: музыка, путешествие, информатика, иностранные языки