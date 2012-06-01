marinka1213

Марина marinka1213

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

РЕЗЮМЕ

Претендуемая должность it специалист 

 

Фамилия Имя Отчество

Куркина Марина Павловна

1. Дата и место рождения

11.11.1990, г. Уфа

2. Адрес по прописке

РБ, ул. Коммунаров 8

3. Адрес фактическогопроживания

РБ, ул. Коммунаров 8-46

4. Контактные телефоны/e-mail

89174045407, [email protected]

skype marinkka1213

5. Образование

Учебное заведение

УГАТУ, очная

2008/2013

Прикладная информатика в экономике

Средний балл 4,2

Уровень, получаемого высшего образования

специалист

 

6. Какими иностраннымиязыками владеете, степень владения

Английский – базовый, немецкий - базовый

7. Уровеньвладения ПК, программы

Продвинутый пользователь(программист)

Изучаемые программные продукты: MS Office, PHP, 1C Управление производственным предприятием, 1С Зарплата и Управление

персоналом,  HTML, MySQL, JavaScript, Project Expert, ErWin, MS Visio, Visual Basic

 

8. Опыт работы, в том числе  практика

06/2012-07/2012

АКИБанк, практикант - программист, внесение данных в специализированную программу банка

12/2012-03/2013

НПП Озна-Инжиниринг, практикант -  специалист отдела экономической информатики (ИТ отдел). Доработка стандартной конфигурации 1с 8,2 УПП, работа с

технической документацией

09/2013-01/2014

ООО Первый Бит, программист, внедрение, сопровождение и консультация 1с, СБИС, 1С отчетность.

03/2014-10/2014

ООО РИВА, менеджер по туризму

9. Семейное положение, наличиедетей (года их рождения)

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Не замужем, нет детей

10. Обученность порабочим специальностям (наименование, разряд)

2 сертификата 1с Профессионал

11. Готовность к переезду

да

12. Дополнительныесведения, которые Вы считаете нужным добавить к изложенному выше

Личные качества:

общительность, коммуникабельность, быстрая обучаемость, целеустремленность

 хобби: музыка, путешествие, информатика, иностранные языки