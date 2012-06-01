marinka1213

РЕЗЮМЕ Претендуемая должность it специалист Фамилия Имя Отчество Куркина Марина Павловна 1. Дата и место рождения 11.11.1990, г. Уфа 2. Адрес по прописке РБ, ул. Коммунаров 8 3. Адрес фактическогопроживания РБ, ул. Коммунаров 8-46 4. Контактные телефоны/e-mail 89174045407, [email protected] skype marinkka1213 5. Образование Учебное заведение УГАТУ, очная 2008/2013 Прикладная информатика в экономике Средний балл 4,2 Уровень, получаемого высшего образования специалист 6. Какими иностраннымиязыками владеете, степень владения Английский – базовый, немецкий - базовый 7. Уровеньвладения ПК, программы Продвинутый пользователь(программист) Изучаемые программные продукты: MS Office, PHP, 1C Управление производственным предприятием, 1С Зарплата и Управление персоналом, HTML, MySQL, JavaScript, Project Expert, ErWin, MS Visio, Visual Basic 8. Опыт работы, в том числе практика 06/2012-07/2012 АКИБанк, практикант - программист, внесение данных в специализированную программу банка 12/2012-03/2013 НПП Озна-Инжиниринг, практикант - специалист отдела экономической информатики (ИТ отдел). Доработка стандартной конфигурации 1с 8,2 УПП, работа с технической документацией 09/2013-01/2014 ООО Первый Бит, программист, внедрение, сопровождение и консультация 1с, СБИС, 1С отчетность. 03/2014-10/2014 ООО РИВА, менеджер по туризму 9. Семейное положение, наличиедетей (года их рождения) [table] Не замужем, нет детей 10. Обученность порабочим специальностям (наименование, разряд) 2 сертификата 1с Профессионал 11. Готовность к переезду да 12. Дополнительныесведения, которые Вы считаете нужным добавить к изложенному выше Личные качества: общительность, коммуникабельность, быстрая обучаемость, целеустремленность хобби: музыка, путешествие, информатика, иностранные языки

Я против войны в Украине !