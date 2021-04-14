Нужно создать дизайн главной страница для интернет-магазина мебели в фигме. ТЗ Отправлю.
- Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно небольшое интро для канала на youtube посвящённого настольно-ролевым играм. Как вариант: 20-ти гранный кубик катится по экрану. Выпадает 20. Кубик раскалывается. На одной части появляется лого канала, на ...Анимация12 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Из видео на ютубе, нарезать по 20, 25 секунд максимум, 3 видео для тик тока. Показать товар, что он удобный, прочный и т.д. Музыку добавить, которая в рекомендованных в тик токе, ...Видеомонтаж44 заявкиЗакрыт4 года назад
- $4
1. Нужно короткое видео-приглашение. 2. Текст есть, видеофон есть. Также есть несколько примеров которые нравятся. 3. Все что нужно от Вас - свести все воедино добавив красивые эффекты для динамики, подходящие заголовки в ...Видеомонтаж37 заявокЗакрыт4 года назад
Имеется 3 минутный клип на английском языке ( разговорный + титры) - https: // youtu. be /zt5h-WpDyEs (ссылка на видео - без пробелов). Требуется: 1. Профессионально перевести на русский язык ...Переводы15 заявокЗакрыт4 года назад