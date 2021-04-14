mark01k

Марк Дёров mark01k

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Интро к каналу посвященному настольным играм

    Нужно небольшое интро для канала на youtube посвящённого настольно-ролевым играм. Как вариант: 20-ти гранный кубик катится по экрану. Выпадает 20. Кубик раскалывается. На одной части появляется лого канала, на ...

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Видео для тик тока!

    $5

    Из видео на ютубе, нарезать по 20, 25 секунд максимум, 3 видео для тик тока. Показать товар, что он удобный, прочный и т.д. Музыку добавить, которая в рекомендованных в тик токе, ...

    Видеомонтаж44 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать видео-приглашение на свадьбу

    $4

    1. Нужно короткое видео-приглашение. 2. Текст есть, видеофон есть. Также есть несколько примеров которые нравятся. 3. Все что нужно от Вас - свести все воедино добавив красивые эффекты для динамики, подходящие заголовки в ...

    Видеомонтаж37 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод и добавление титров в видеоклип.

    Имеется 3 минутный клип на английском языке ( разговорный + титры) - https: // youtu. be /zt5h-WpDyEs (ссылка на видео - без пробелов). Требуется:  1. Профессионально перевести на русский язык ...

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    4 года назад