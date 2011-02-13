markova7672

Татьяна markova7672

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
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  • Парсер

    $50

    НУЖЕН ПРОФЕССИОНАЛ, который допишет парсер на php и исправит некоторые недоработки. Работы не много. Движок osCommerce. http://dressyou.ru/ ТЗ: 1. Исправить удаление ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать анимационный флеш ролик

    Нарисовать анимационный флэш ролик по следующему сценарию: 1 ландшафт на котором изображено на переднем плане пустырь, может поле, далее вокруг лес, за лесом горы, небо. 2 На ландшафте, а ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флешка

    Пропал флешер кто делал эту флешку + исходники он конечно же не дал. Необходимо получить fla, чтоб он нормально компилился в свф который сейчас имплементирован в сайт. Работа флешки заключается в том чтоб ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Форум

    $50

    Нам нужен человек наладить форум а точнее на главной странице идут какие-то вирусы тоесть ругается постоянно антивирусник http://sat-kmv.com/ могли бы вы наладить эту проблему? Ещё нужно поменять шаблон..Жду предложений

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Визуализация планировки в 3D

    Нужно будет планировку визуализировать в 3-д (т.е. констуркции из схематично обозначенных на плане преобразовать в объемный макет). дизайна особого не тербуется. подробност в личку. это срочный проект, времени на пару ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать компонент бронирования для каталога

    $150

    Разработать компонент бронирования для каталога SOBI2/Joomla Требуется разаработать компонент бронирования для элементов каталога SOBI2 (Joomla). Для каждого элемента каталога должна быть кнопка "Бронировать". После нажатия кнопки ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Аналог сайта на Джумла

    $50

    Сделать rockauto.com/ 100% копия всё точно так-же ГЛАВНОЕ ЭТО КАТАЛОГ Исполнитель будет назван полностью по цене чем меньше цена тем больше шнсов..Писать только тем кто точно справиться! ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад