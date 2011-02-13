markova7672

НУЖЕН ПРОФЕССИОНАЛ, который допишет парсер на php и исправит некоторые недоработки. Работы не много. Движок osCommerce. http://dressyou.ru/ ТЗ: 1. Исправить удаление ...
- $50Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нарисовать анимационный флэш ролик по следующему сценарию: 1 ландшафт на котором изображено на переднем плане пустырь, может поле, далее вокруг лес, за лесом горы, небо. 2 На ландшафте, а ...Анимация7 заявокЗакрыт14 лет назад
Пропал флешер кто делал эту флешку + исходники он конечно же не дал. Необходимо получить fla, чтоб он нормально компилился в свф который сейчас имплементирован в сайт. Работа флешки заключается в том чтоб ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нам нужен человек наладить форум а точнее на главной странице идут какие-то вирусы тоесть ругается постоянно антивирусник http://sat-kmv.com/ могли бы вы наладить эту проблему? Ещё нужно поменять шаблон..Жду предложенийТестирование сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно будет планировку визуализировать в 3-д (т.е. констуркции из схематично обозначенных на плане преобразовать в объемный макет). дизайна особого не тербуется. подробност в личку. это срочный проект, времени на пару ...3D-графика6 заявокЗакрыт14 лет назад
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Нужно озвучить равшана и джамшута! ПРЯМО СЕЙЧАСОзвучиваниенет заявокЗакрыт14 лет назад
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Разработать компонент бронирования для каталога SOBI2/Joomla Требуется разаработать компонент бронирования для элементов каталога SOBI2 (Joomla). Для каждого элемента каталога должна быть кнопка "Бронировать". После нажатия кнопки ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть сайт http://rockauto.com/ посмотрите тут каталог.. Нужно точно такой-же каталог устоновить на джумлу... Цены и срок жду! скайп:lapka559Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
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Сделать rockauto.com/ 100% копия всё точно так-же ГЛАВНОЕ ЭТО КАТАЛОГ Исполнитель будет назван полностью по цене чем меньше цена тем больше шнсов..Писать только тем кто точно справиться! ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт14 лет назад