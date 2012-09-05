Нужно прогнать сайт по доскам объявлений!!! Пожелания: Все доски должны быть Украинскими. Доски должны быть хорошими. То есть за количеством досок не гонюсь. Лучше меньше, но лучше. Предлагайте свои варианты. Озвучьте размер базы досок, и свою ...