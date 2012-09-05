mary12

Марина Анюхина mary12

 
36 летУкраина/Луцк
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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  • Нужно написать положительные отзывы

    Добрый вечер, ув. фрилансеры! Нужен человек,который умеет писать отзывы о товарах на сайт!Что нужно? Нужно написать 100 отзывов примерно около 150 знаков . Отзывы должны быть разными по контексту, чтобы не читался "почерк"...

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Прогнать сайт по доскам объявлений

    $15

    Нужно прогнать сайт по доскам объявлений!!! Пожелания: Все доски должны быть Украинскими. Доски должны быть хорошими. То есть за количеством досок не гонюсь. Лучше меньше, но лучше. Предлагайте свои варианты. Озвучьте размер базы досок, и свою ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна верстка сайта на Vamshop

    Есть создан сайт http://www.eroticdream.com.ua,создан на движке VamShop нужно изменить Страницу оформления заказа(для начала)....Нужен ЧЕСТНЫЙ, ОПЫТНЫЙ, ТЕРПЕЛИВЫЙ верстальщик!Со своей стороны оплату и порядочность гарантирую.Если интересует пишите на почту или ICQ 636-776-158. Для ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад