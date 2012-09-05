Добрый вечер, ув. фрилансеры! Нужен человек,который умеет писать отзывы о товарах на сайт!Что нужно? Нужно написать 100 отзывов примерно около 150 знаков . Отзывы должны быть разными по контексту, чтобы не читался "почерк"...
- Копирайтинг34 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть 2000 фотографий!Нужно откорректирывать по требованию законодательства. Убрать оголенные участки тела по контексту...ретуш.Обработка фотографий30 заявокЗакрыт11 лет назад
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Нужно прогнать сайт по доскам объявлений!!! Пожелания: Все доски должны быть Украинскими. Доски должны быть хорошими. То есть за количеством досок не гонюсь. Лучше меньше, но лучше. Предлагайте свои варианты. Озвучьте размер базы досок, и свою ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть создан сайт http://www.eroticdream.com.ua,создан на движке VamShop нужно изменить Страницу оформления заказа(для начала)....Нужен ЧЕСТНЫЙ, ОПЫТНЫЙ, ТЕРПЕЛИВЫЙ верстальщик!Со своей стороны оплату и порядочность гарантирую.Если интересует пишите на почту или ICQ 636-776-158. Для ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад