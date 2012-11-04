mase_98

Павел mase_98

 
42 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Обработка и создание 3D-моделей мебели

    Необходимо создание 3D моделей мебельных изделий по фотографиям и моделям из конструкторских программ, для начала необходима обработка архива, принимаю образцы работ и предложения по цене за единицу обработанной продукции, далее сдельная, исходя из принимаемых заказов! В ...

    3D-модель
    3D-графика27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ребрендинг логотипа

    $50

    необходим ребрендинг фирменного стиля, основные приоритетные цвета фиолетовый и сиреневый с необходимыми для качественного отображения оттенками, необходимо максимально оставить схожесть с первоначальным логотипом буквой "G"

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Ребрендинг логотипа
Четкие требования,конструктивный диалог,своевременная оплата Буду рад дальнейшему сотрудничеству.