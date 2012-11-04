создание сайта по продаже мебели по аналогу http://www.ronikon.ru/
Сайты «под ключ»28 заявок
Закрыт
11 лет назад
создание сайта по продаже мебели по аналогу http://www.ronikon.ru/
Необходимо создать сайт по аналогу с изменением содержания, цветовых решений, примерно то что хочется: http://www.weco-massiv.ru/, тематика аналогичная, проплачены хостинг и домен
Необходимо создание 3D моделей мебельных изделий по фотографиям и моделям из конструкторских программ, для начала необходима обработка архива, принимаю образцы работ и предложения по цене за единицу обработанной продукции, далее сдельная, исходя из принимаемых заказов! В ...
необходим ребрендинг фирменного стиля, основные приоритетные цвета фиолетовый и сиреневый с необходимыми для качественного отображения оттенками, необходимо максимально оставить схожесть с первоначальным логотипом буквой "G"