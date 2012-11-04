Необходимо создание 3D моделей мебельных изделий по фотографиям и моделям из конструкторских программ, для начала необходима обработка архива, принимаю образцы работ и предложения по цене за единицу обработанной продукции, далее сдельная, исходя из принимаемых заказов! В ...