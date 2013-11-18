masham03

Мари Маша masham03

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Контент-менеджер, копирайтер.

Предлагаю услуги контент-менеджера по наполнению сайтов на движках джумла, вордпресс, DLE. Руковожу группой копирайтеров и рерайтеров, есть опыт работы с биржами ГГЛ, Сапа, Ротапост. Пишем тексты на любую тематику (в том чиcле и SEO) и наполняем сайты быстро, недорого, качественно. Опыт работы более 2-х лет.

Отзывы заказчиков

Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Наполнение сайта + выполнение заявок GGL
WordPress
Работаем. Всё отлично.
Работаем почти год, довольна, прекрасный заказчик и человек.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
1 отзыв
$5/час
от $5
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