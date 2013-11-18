Контент-менеджер, копирайтер.

Предлагаю услуги контент-менеджера по наполнению сайтов на движках джумла, вордпресс, DLE. Руковожу группой копирайтеров и рерайтеров, есть опыт работы с биржами ГГЛ, Сапа, Ротапост. Пишем тексты на любую тематику (в том чиcле и SEO) и наполняем сайты быстро, недорого, качественно. Опыт работы более 2-х лет.