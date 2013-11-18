Контент-менеджер, копирайтер.
Предлагаю услуги контент-менеджера по наполнению сайтов на движках джумла, вордпресс, DLE. Руковожу группой копирайтеров и рерайтеров, есть опыт работы с биржами ГГЛ, Сапа, Ротапост. Пишем тексты на любую тематику (в том чиcле и SEO) и наполняем сайты быстро, недорого, качественно. Опыт работы более 2-х лет.
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
WordPress
Работаем. Всё отлично.
Ответный отзыв
Работаем почти год, довольна, прекрасный заказчик и человек.
Наполнение сайтов
1 отзыв
$5/час
от $5
#310