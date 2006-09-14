В данный момент сайт: xmobile.net.ru Нужно создать сайт, основные скрипты уже написаны b2m.ru, а также имеются скрипты xmobile.net.ru. Основные задачи: 1. Разработать уникальный дизайн 2. Добавить возможность использования в нескольких стран (это уже организовано в скриптах от b2m.ru): ...