matrixpro

Алекснадр Журавель matrixpro

 
38 летРоссия/Тверь
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создние сайта по продаже мобильного контента

    $100

    В данный момент сайт: xmobile.net.ru Нужно создать сайт, основные скрипты уже написаны b2m.ru, а также имеются скрипты xmobile.net.ru. Основные задачи: 1. Разработать уникальный дизайн 2. Добавить возможность использования в нескольких стран (это уже организовано в скриптах от b2m.ru): ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка системы биллинга

    $25

    Вам нужно разработать следующюю систему: Систеса покупки товара выписывается счёт -&gt; оплата через систему биллинга -&gt; выдача товара Система биллинга Скрипт view_pay.php сразу выписывается счёт, который может быть оплачен. Сумма передайтся через переменные сессиии... Далее клиент выбирает способ оплаты и ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад