В данный момент сайт: xmobile.net.ru Нужно создать сайт, основные скрипты уже написаны b2m.ru, а также имеются скрипты xmobile.net.ru. Основные задачи: 1. Разработать уникальный дизайн 2. Добавить возможность использования в нескольких стран (это уже организовано в скриптах от b2m.ru): ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $50
Сайт: http://drug-shop.us Нужно разработать дизайн HTML-страниц, включая макет страниц, картинки и JavaScript-эффекты. Жду ваших предлохений... ICQ: 301-209-202 E-mail: [email protected]Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $25
Вам нужно разработать следующюю систему: Систеса покупки товара выписывается счёт -> оплата через систему биллинга -> выдача товара Система биллинга Скрипт view_pay.php сразу выписывается счёт, который может быть оплачен. Сумма передайтся через переменные сессиии... Далее клиент выбирает способ оплаты и ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад