Frontend разработчик

Профессионально решаю задачи вёрстки и фронтенда без костылей — под любые браузеры, платформы и размеры.

Работаю с 2019 года. Имею опыт во всех основных этапах веб разработки: при необходимости помогу составить тех.задание, разработаю продукт, учитывая тонкости дальнейшей посадки на backend, а так же выгрузка проекта в сеть.

﻿МОЯ ЭКСПЕРТНОСТЬ: ﻿HTML5 ( PUG ), CSS3 ( SASS / SCSS / LESS), Bootstrap, jQuery, ﻿JavaScript, БЭМ, FlexBox, Grid. ﻿

Работаю без предоплаты. Показываю результат на своем сервере, вносим правки, после оплаты передаю результаты работы вам.

Поддержка проекта в течение месяца после передачи архива без дополнительной оплаты.

﻿Мой главный приоритет - удовлетворить потребности моего заказчика.

Если у вас есть какие-либо вопросы или требования, не стесняйтесь обращаться ко мне.

Нацелена на долгосрочное сотрудничество!

КОНТАКТЫ

Телеграм: ﻿https://t.me/verliebt_in_berlin

Skype: ﻿matweewa.v