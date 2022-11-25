matveyeva

Виктория matveyeva

 
37 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Frontend разработчик

Профессионально решаю задачи вёрстки и фронтенда без костылей — под любые браузеры, платформы и размеры.

Работаю с 2019 года. Имею опыт во всех основных этапах веб разработки: при необходимости помогу составить тех.задание, разработаю продукт, учитывая тонкости дальнейшей посадки на backend, а так же выгрузка проекта в сеть.

﻿МОЯ ЭКСПЕРТНОСТЬ: ﻿HTML5 ( PUG ), CSS3 ( SASS / SCSS / LESS), Bootstrap, jQuery, ﻿JavaScript, БЭМ, FlexBox, Grid. ﻿

ОПЛАТА

Работаю без предоплаты. Показываю результат на своем сервере, вносим правки, после оплаты передаю результаты работы вам.

Поддержка проекта в течение месяца после передачи архива без дополнительной оплаты.

﻿Мой главный приоритет - удовлетворить потребности моего заказчика.

Если у вас есть какие-либо вопросы или требования, не стесняйтесь обращаться ко мне.

Нацелена на долгосрочное сотрудничество!

КОНТАКТЫ

Телеграм: ﻿https://t.me/verliebt_in_berlin

Skype: ﻿matweewa.v

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Backend на directual, или ваше предложение

    Требуется разработка backend на платформе Directual, включая создание REST сервисов для справочников, маркетплейса услуг, личного кабинета врача и сервиса записи на услуги. Ожидается работа с реляционной базой данных и реализация сервиса воркспейсов для клиник.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка таблицы расписания в личном кабинете

    Требуется сверстать таблицу расписания для личного кабинета с использованием HTML. Необходимо реализовать внутренний скролл, аналогичный представленному в видео. Обратите внимание на функциональность и удобство использования таблицы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

Отзывы фрилансеров

boy_me
Азиз 
21 год
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
$10
10 баллов
2 года назад
Верстка таблицы расписания в личном кабинете
Точно прояснила задачу.. не тянула с оплатой! Рекомендую)))
Очень ответственный исполнитель, с задачей справился раньше заявленного срока. Вежливый и коммуникабельный. Буду рассматривать Азиза для дальнейшего сотрудничества. Рекомендую заказчикам!
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