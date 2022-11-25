Требуется разработка backend на платформе Directual, включая создание REST сервисов для справочников, маркетплейса услуг, личного кабинета врача и сервиса записи на услуги. Ожидается работа с реляционной базой данных и реализация сервиса воркспейсов для клиник.
Профессионально решаю задачи вёрстки и фронтенда без костылей — под любые браузеры, платформы и размеры.
Работаю с 2019 года. Имею опыт во всех основных этапах веб разработки: при необходимости помогу составить тех.задание, разработаю продукт, учитывая тонкости дальнейшей посадки на backend, а так же выгрузка проекта в сеть.
МОЯ ЭКСПЕРТНОСТЬ: HTML5 ( PUG ), CSS3 ( SASS / SCSS / LESS), Bootstrap, jQuery, JavaScript, БЭМ, FlexBox, Grid.
ОПЛАТА
Работаю без предоплаты. Показываю результат на своем сервере, вносим правки, после оплаты передаю результаты работы вам.
Поддержка проекта в течение месяца после передачи архива без дополнительной оплаты.
Мой главный приоритет - удовлетворить потребности моего заказчика.
Если у вас есть какие-либо вопросы или требования, не стесняйтесь обращаться ко мне.
Нацелена на долгосрочное сотрудничество!
КОНТАКТЫ
Телеграм: https://t.me/verliebt_in_berlin
Skype: matweewa.v
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется сверстать таблицу расписания для личного кабинета с использованием HTML. Необходимо реализовать внутренний скролл, аналогичный представленному в видео. Обратите внимание на функциональность и удобство использования таблицы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад