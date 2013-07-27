mavra_666

Диана mavra_666

 
37 летБеларусь/Брест
11 лет на фриланс-бирже
Была
год назад

Специализации:

  • Копирайтер, редактор, корректор, технический писатель
  • Контент-менеджер, SMM-менеджер
  • Специалист технической поддержки (технический специалист)
  • Оператор ПК
Написание SEO-оптимизированных, информационных и продающих статей, постов для соц. сетей.

Администрирование, создание и наполнение контентом, подбор и обработка изображений, seo-продвижение, создание новых страниц (сайты на CMS WordPress, OpenCart, Joomla).

Cоздание одностраничных сайтов на различных конструкторах.

WordPressOpenCartJoomla
Отзывы заказчиков
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Цикл статей про мужское здоровье.
Работа сделана на отлично! Будем дальше работать, надеюсь.
Очень хороший заказчик: чётко сформулированное задание, приемлемые сроки и вовремя выплаченные деньги! Мои наилучшие рекомендации! Буду рада ещё с Вами сотрудничать!
Ответный отзыв
trem
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Рерайт: Дети, новорожденные (уход за малышами)
Рерайт был выполнен качественно и в срок.
Хороший заказчик: чёткая и точная формулировка ТЗ, своевременная оплата.
Ответный отзыв