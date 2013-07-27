Специализации:
- Копирайтер, редактор, корректор, технический писатель
- Контент-менеджер, SMM-менеджер
- Специалист технической поддержки (технический специалист)
- Оператор ПК
Администрирование, создание и наполнение контентом, подбор и обработка изображений, seo-продвижение, создание новых страниц (сайты на CMS WordPress, OpenCart, Joomla).
Cоздание одностраничных сайтов на различных конструкторах.
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Работа сделана на отлично! Будем дальше работать, надеюсь.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик: чётко сформулированное задание, приемлемые сроки и вовремя выплаченные деньги! Мои наилучшие рекомендации! Буду рада ещё с Вами сотрудничать!
$7
10 баллов
10 лет назад
Рерайт был выполнен качественно и в срок.
Ответный отзыв
Хороший заказчик: чёткая и точная формулировка ТЗ, своевременная оплата.