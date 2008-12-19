max__

Макс Просто max__

 
36 летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Администрирование:

cisco - онлайн сертификат, в ближайших планах CCNA, практический опыт небольшой.

windows - 2 года администрирования, active directory, dns, dhcp, групповые политики, и др.

linux(debian), freebsd - опыт- чуть меньше года. внедрение в крупной сети на серверные и клиентские машины.

Программирование:

PHP - более 2-х лет работы, работа с развитым движком.

C(GTK+, debian) - около месяца работы.

C# - около 2-х месяцев.

Графика:

Photoshop - редактирование готовых фото, создание простых рисунков.

Corel Draw - преобразование из растровой в векторную графику. Больше ни чего не пробовал :)

Другое:

Большой опыт работы с компьютером, интуитивное понимание практически любых программ, люблю осваивать все новое.

Являюсь начальником отдела программных разработок, имею опыт руководства проектами.

PHPLinuxDebianFreeBSDPhotoshop
Отзывы заказчиков
gliwork
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$500
9 баллов
15 лет назад
Тестирование сайта на юзабилити/глюки
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