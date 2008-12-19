Администрирование:
cisco - онлайн сертификат, в ближайших планах CCNA, практический опыт небольшой.
windows - 2 года администрирования, active directory, dns, dhcp, групповые политики, и др.
linux(debian), freebsd - опыт- чуть меньше года. внедрение в крупной сети на серверные и клиентские машины.
Программирование:
PHP - более 2-х лет работы, работа с развитым движком.
C(GTK+, debian) - около месяца работы.
C# - около 2-х месяцев.
Графика:
Photoshop - редактирование готовых фото, создание простых рисунков.
Corel Draw - преобразование из растровой в векторную графику. Больше ни чего не пробовал :)
Другое:
Большой опыт работы с компьютером, интуитивное понимание практически любых программ, люблю осваивать все новое.
Являюсь начальником отдела программных разработок, имею опыт руководства проектами.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!