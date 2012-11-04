maxim-aminov

Добрый день, Есть потребность разработки некого сервиса на котором пользователи будут создавать заявки и отслеживать их статус . Технически весь дизайн укладывается в 5-6 экранов. Есть мои наброски в axure. Дизайн нужен будет легкий и ...
- Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $300
Добрый день, Есть потребность в написании нескольких расширений(плагинов) для движка IP Boad ( 3.3.x). Плагины которые нужны. 1) Администратор форума для каждого из разделов ( для каждого раздела форума свои настройки) задает следующие параметры * Текст который появляется при ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день Есть форум посвященный покупкам в сети интернет ( ebay, dealextreme,aliexpress,paypal). Форум не очень большой около 50-60 новых писем в день. Нужен человек который будет следить за порядком на форуме ( переименование тем, перенос тем ...Служба поддержки15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Добрый день, Я владелец довольно популярного ресурса, и сейчас возникла необходимость запуска партнерской программы. Весь бекенд в виде учета кликов и получаения раработка от рекламодателей уже написан. Теперь нужно написать на Kohana административную часть используя ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Добрый день, Есть узкотематичный поисковик по магазинам, движок которого построен на Python/Scrappy Магазины постоянно вносят изменения в дизайн, те довольно часто нужно вносить изменения в код пауков. Нужен человек который будет следить за пауками ( сейчас ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Прокси менеджер Есть такой прокси как tinyproxy http://linux.die.net/man/5/tinyproxy.conf , легкий понятный, стабильно работающий. Для одного проекта нужны следуюшие модификации. 1) Убрать весь код которые отвечает за стандартную логику выбора вышестоящего прокси ( опции Upstream, No Upstream ), мне ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад