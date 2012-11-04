maxim-aminov

Максим maxim-aminov

 
43 годаКазахстан/Алматы
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Разработка дизайна (psd макета) сервиса заявок

    Добрый день, Есть потребность разработки некого сервиса на котором пользователи будут создавать заявки и отслеживать их статус . Технически весь дизайн укладывается в 5-6 экранов. Есть мои наброски в axure. Дизайн нужен будет легкий и ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание и модернизация плагинов для IP Board

    $300

    Добрый день, Есть потребность в написании нескольких расширений(плагинов) для движка IP Boad ( 3.3.x). Плагины которые нужны. 1) Администратор форума для каждого из разделов ( для каждого раздела форума свои настройки) задает следующие параметры * Текст который появляется при ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модератор на форум

    $100

    Добрый день Есть форум посвященный покупкам в сети интернет ( ebay, dealextreme,aliexpress,paypal). Форум не очень большой около 50-60 новых писем в день. Нужен человек который будет следить за порядком на форуме ( переименование тем, перенос тем ...

    Служба поддержки15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Kohana / PHP - админ часть партнерской программы

    $1000

    Добрый день, Я владелец довольно популярного ресурса, и сейчас возникла необходимость запуска партнерской программы. Весь бекенд в виде учета кликов и получаения раработка от рекламодателей уже написан. Теперь нужно написать на Kohana административную часть используя ...

    PHPBootstrap
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сопровождение проекта на Python / Scrappy

    $250

    Добрый день, Есть узкотематичный поисковик по магазинам, движок которого построен на Python/Scrappy Магазины постоянно вносят изменения в дизайн, те довольно часто нужно вносить изменения в код пауков. Нужен человек который будет следить за пауками ( сейчас ...

    Python
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка opensource программы TinyProxy

    Прокси менеджер Есть такой прокси как tinyproxy http://linux.die.net/man/5/tinyproxy.conf , легкий понятный, стабильно работающий. Для одного проекта нужны следуюшие модификации. 1) Убрать весь код которые отвечает за стандартную логику выбора вышестоящего прокси ( опции Upstream, No Upstream ), мне ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад