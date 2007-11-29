Ключевые умения

Программные и скриптинг языки:

Великолепное владение: PHP(4, 5), HTML, XHTML, DHTML

Знаком с: ASP, CSS, JavaScript, Java, Python, C++, Ruby

Фреймворки:

Великолепное владение: CodeIgniter

Знаком с: CakePHP, Ruby on Rails

Базы данных: MySQL

Графический дизайн:

Знаком с: Adobe Photoshop, Adobe ImageReady, Macromedia Flash, Corel Draw, Microsoft Power Point, Adobe Premier

CMS (Content Management System):

Великолепное владение: WordPress, Joomla, PhpNuke

Знаком с: Drupal, Netcat, OSCommerce

Другие умения

Опыт программирования 6 лет, опыт работы с компьютером и Интернетом более 9 лет. Установка, обновление и отслеживание работы серверов на основе операционной системы Unix и Windows. Опыт установки Apache, PHP и MySQL.

Эти и другие умения позволяют в случае необходимости (для решения той или иной неизвестной программной задачи) в кратчайшие сроки находить и использовать по назначению нужную информацию.

Желаемые задачи

Веб программирование, поддержка работы веб серверов, решение технических проблем, установка и обновление программного обеспечения, антивирусная защита и веб/интернет безопасность.

Опыт работы

В настоящее время: Creative Free Lance Team, www.2brothers.co.nz -- PHP/WEB – ПРОГРАММИСТ

2005 – Март 2006: OOO ИнфоПлюс, Москва (www.decanat.ru) -- PHP – ПРОГРАММИСТ

Ответственность: разработка php скриптов, например систему по управлению проектами для студентов и преподавателей системы (различные уровни доступа: админ, менеджер, учитель, студент, управление задачами для менеджеров, рабочий стол для преподавателей, система инвойсов и многое другое)

2003 – 2005: Avinter, Владивосток (http://www.avinter.org) -- WEB – РАЗРАБОТЧИК, PHP – ПРОГРАММИСТ

Ответственность: Поддержка, обновление и улучшение веб сайта компании, модификация и разработка собственных скриптов для различных нужд компании

Образование

1999 – 2006: Дальневосточный технический институт им. Куйбышева (ДВГТУ), Владивосток, Россия

Инженер по специальности «Безопасность технологических процессов и производств»

Персональная информация

Личные качества

Ответственный, коммуникабельный, выполняющий задачи в срок

Иностранные языки

Русский, английский (разговорный, письменный, IELTS 6 баллов)