maximgal

Максим Гальцов maximgal

 
43 года
20 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Ключевые умения

Программные и скриптинг языки:

Великолепное владение: PHP(4, 5), HTML, XHTML, DHTML

Знаком с: ASP, CSS, JavaScript, Java, Python, C++, Ruby

Фреймворки:

Великолепное владение: CodeIgniter

Знаком с: CakePHP, Ruby on Rails

Базы данных: MySQL

Графический дизайн:

Знаком с: Adobe Photoshop, Adobe ImageReady, Macromedia Flash, Corel Draw, Microsoft Power Point, Adobe Premier

CMS (Content Management System):

Великолепное владение: WordPress, Joomla, PhpNuke

Знаком с: Drupal, Netcat, OSCommerce

Другие умения

Опыт программирования 6 лет, опыт работы с компьютером и Интернетом более 9 лет. Установка, обновление и отслеживание работы серверов на основе операционной системы Unix и Windows. Опыт установки Apache, PHP и MySQL.

Эти и другие умения позволяют в случае необходимости (для решения той или иной неизвестной программной задачи) в кратчайшие сроки находить и использовать по назначению нужную информацию.

Желаемые задачи

Веб программирование, поддержка работы веб серверов, решение технических проблем, установка и обновление программного обеспечения, антивирусная защита и веб/интернет безопасность.

Опыт работы

В настоящее время: Creative Free Lance Team, www.2brothers.co.nz -- PHP/WEB – ПРОГРАММИСТ

2005 – Март 2006: OOO ИнфоПлюс, Москва (www.decanat.ru) -- PHP – ПРОГРАММИСТ

Ответственность: разработка php скриптов, например систему по управлению проектами для студентов и преподавателей системы (различные уровни доступа: админ, менеджер, учитель, студент, управление задачами для менеджеров, рабочий стол для преподавателей, система инвойсов и многое другое)

2003 – 2005: Avinter, Владивосток (http://www.avinter.org) -- WEB – РАЗРАБОТЧИК, PHP – ПРОГРАММИСТ

Ответственность: Поддержка, обновление и улучшение веб сайта компании, модификация и разработка собственных скриптов для различных нужд компании

Образование

1999 – 2006: Дальневосточный технический институт им. Куйбышева (ДВГТУ), Владивосток, Россия

Инженер по специальности «Безопасность технологических процессов и производств»

Персональная информация

Личные качества

Ответственный, коммуникабельный, выполняющий задачи в срок

Иностранные языки

Русский, английский (разговорный, письменный, IELTS 6 баллов)

PHPJavascriptPythonWordPressMySQLHTMLCSSJoomlaDrupalApache

  • Задача для JAVA программиста

    Добрый день! Ищется Java программист, способный выполнить одну задачу. Существует java программа, движок MUD'а, которая некорректно работает с кириллицей. Т.е. существует серверная часть и клиентская. Клиентом выступает либо обычный телнет, либо специальная программа mud-клиент. Проблемы: 1. если ...

    PHPMySQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
jguru
B A 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Задача для JAVA программиста
Охотно идет на контакт. Позитивен в общении. Предоставляет обширную информацию о задании. Словом,я очень доволен сотрудничеством.
Крайне рекомендуемую! Менее чем за неделю было проанализирована работа 85-ти Мбайтной программы, рассмотрены десятки классов и файлов. Задача выполнена на все 100%. Если возникнет еще необходимость по программированию на JAVA, буду напрямую обращаться к А В С.
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