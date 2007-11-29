Добрый день! Ищется Java программист, способный выполнить одну задачу. Существует java программа, движок MUD'а, которая некорректно работает с кириллицей. Т.е. существует серверная часть и клиентская. Клиентом выступает либо обычный телнет, либо специальная программа mud-клиент. Проблемы: 1. если ...
Ключевые умения
Программные и скриптинг языки:
Великолепное владение: PHP(4, 5), HTML, XHTML, DHTML
Знаком с: ASP, CSS, JavaScript, Java, Python, C++, Ruby
Фреймворки:
Великолепное владение: CodeIgniter
Знаком с: CakePHP, Ruby on Rails
Базы данных: MySQL
Графический дизайн:
Знаком с: Adobe Photoshop, Adobe ImageReady, Macromedia Flash, Corel Draw, Microsoft Power Point, Adobe Premier
CMS (Content Management System):
Великолепное владение: WordPress, Joomla, PhpNuke
Знаком с: Drupal, Netcat, OSCommerce
Другие умения
Опыт программирования 6 лет, опыт работы с компьютером и Интернетом более 9 лет. Установка, обновление и отслеживание работы серверов на основе операционной системы Unix и Windows. Опыт установки Apache, PHP и MySQL.
Эти и другие умения позволяют в случае необходимости (для решения той или иной неизвестной программной задачи) в кратчайшие сроки находить и использовать по назначению нужную информацию.
Желаемые задачи
Веб программирование, поддержка работы веб серверов, решение технических проблем, установка и обновление программного обеспечения, антивирусная защита и веб/интернет безопасность.
Опыт работы
В настоящее время: Creative Free Lance Team, www.2brothers.co.nz -- PHP/WEB – ПРОГРАММИСТ
2005 – Март 2006: OOO ИнфоПлюс, Москва (www.decanat.ru) -- PHP – ПРОГРАММИСТ
Ответственность: разработка php скриптов, например систему по управлению проектами для студентов и преподавателей системы (различные уровни доступа: админ, менеджер, учитель, студент, управление задачами для менеджеров, рабочий стол для преподавателей, система инвойсов и многое другое)
2003 – 2005: Avinter, Владивосток (http://www.avinter.org) -- WEB – РАЗРАБОТЧИК, PHP – ПРОГРАММИСТ
Ответственность: Поддержка, обновление и улучшение веб сайта компании, модификация и разработка собственных скриптов для различных нужд компании
Образование
1999 – 2006: Дальневосточный технический институт им. Куйбышева (ДВГТУ), Владивосток, Россия
Инженер по специальности «Безопасность технологических процессов и производств»
Персональная информация
Личные качества
Ответственный, коммуникабельный, выполняющий задачи в срок
Иностранные языки
Русский, английский (разговорный, письменный, IELTS 6 баллов)
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад