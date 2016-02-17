medtematika

Требуется вменяемый и читабельный рерайт (уникализация не менее 93%) статей по медицинской тематике. Ошибки и опечатки недопустимы. Оплата - либо ВМ либо ЯД но только в рублях, максимум 40 рублей за 1тзбп. Объем - порядка ...
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Рерайтинг8 заявокЗакрыт6 лет назад
Без скриптов, только чистый html и CSS. Исходник - резиновый 3-колоночник (Шапка, 3 колонки, подвал) От вас - предложение по размещению элементов под мобильные разрешения и после согласования - предоставление страницы и CSS с готовым, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется вменяемый и читабельный рерайт (уникализация не менее 93%) статей по медицинской тематике. В перспективе - постоянное сотрудничество (интересуют косметология, гинекология, урология, трихология, гастроэнтерология и .т.д.). Пока рерайт, но параллельно интересует и полноценный SEO копирайт ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$45
10 баллов
7 лет назад
Всегда приятно работать с человеком, который четко знает что нужно. Постановка задачи на высоком уровне, приятное общение, своевременная оплата. Рекомендую как крайне положительного заказчика. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Предельно довольны работой Михаила. Работа выполнена в точном соответствии со всеми требованиями и пожеланиями в оговоренные заранее сроки. Не пришлось ничего по сто раз объяснять и проговаривать - были только оперативные уточнения по ТЗ и больше никаких вопросов не возникало. Очень довольны и выбором исполнителя, и полученным результатом, чего и всем желаем! Если нужно переверстать сайт под адаптивку - смело можете к нему обращаться, проверено на практике! Реально очень хороший, коммуникабельный и надежный специалист.