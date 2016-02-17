medtematika

Дмитрий Поинтов medtematika

 
54 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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$45
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Рерайт медицинских статей

    Требуется вменяемый и читабельный рерайт (уникализация не менее 93%) статей по медицинской тематике. Ошибки и опечатки недопустимы. Оплата - либо ВМ либо ЯД но только в рублях, максимум 40 рублей за 1тзбп. Объем - порядка ...

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переделка резиновой верстки страницы в адаптивную

    Без скриптов, только чистый html и CSS. Исходник - резиновый 3-колоночник (Шапка, 3 колонки, подвал) От вас - предложение по размещению элементов под мобильные разрешения и после согласования - предоставление страницы и CSS с готовым, ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Рерайт статей по медицинской тематике

    Требуется вменяемый и читабельный рерайт (уникализация не менее 93%) статей по медицинской тематике. В перспективе - постоянное сотрудничество (интересуют косметология, гинекология, урология, трихология, гастроэнтерология и .т.д.). Пока рерайт, но параллельно интересует и полноценный SEO копирайт ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$45
10 баллов
7 лет назад
Переделка резиновой верстки страницы в адаптивную
Всегда приятно работать с человеком, который четко знает что нужно. Постановка задачи на высоком уровне, приятное общение, своевременная оплата. Рекомендую как крайне положительного заказчика. Спасибо за сотрудничество.
Предельно довольны работой Михаила. Работа выполнена в точном соответствии со всеми требованиями и пожеланиями в оговоренные заранее сроки. Не пришлось ничего по сто раз объяснять и проговаривать - были только оперативные уточнения по ТЗ и больше никаких вопросов не возникало. Очень довольны и выбором исполнителя, и полученным результатом, чего и всем желаем! Если нужно переверстать сайт под адаптивку - смело можете к нему обращаться, проверено на практике! Реально очень хороший, коммуникабельный и надежный специалист.
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