megamagnit

Чесноков megamagnit

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется web-дизайнер

    $30

    Требуется web дизайнер, на долгосрочное сотрудничество для создания мини-сайтов (5-10 страниц). Навыки верстки и программирования не требуются, от вас нужен будет только psd исходник.  Чаще всего нужно изменить готовый шаблон, но иногда и сделать что-то уникальное.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать очень простой скрипт на PHP

    $16

    Скрипт представляет из себя помощника в выборе. В нем будет 2 выпадающих меню, в одном - 3 пункта, во втором ~ 50. И в зависимости от выбора показывается нужный результат - картинка и маленький текст Предоставлю всю информацию ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Bitrix-программист

    $1300

    Обязанности: Разработка с нуля и доработка интернет-магазинов с уникальным функционалом. Требования: - работа Удаленно - большой опыт с битриксом - хорошее портфолио - готовность работать с полной самоотдачей - желание работать на результат - делать ...

    PHPJavascriptMySQLCSSAjaxБитрикс
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Спарсить e-mail'ы с ucheba.ru

    Требуется спарсить почтовые адреса школ с сайта ucheba.ru (Всего 1576 школ) ссылка на выдачу - http://www.ucheba.ru/school/?action=filter Стоимость и сроки пишите в ЛС, так быстрее среагирую.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
f0cus
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 отзывов(-1)
$16
10 баллов
10 лет назад
Написать очень простой скрипт на PHP
Рекомендую
Евгений работает быстро, дело свое знает. Рекомендую.
Ответный отзыв
llllllllllllll
Варвара 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Требуется web-дизайнер
Интересная работа, мгновенная оплата. Все отлично, надеюсь работать с вами еще!
Все понравилось, рекомендую!
Ответный отзыв
k1on
Стас 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Спарсить e-mail'ы с ucheba.ru
Все прошло отлично, без задержек и прочего.
Все сделано отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв