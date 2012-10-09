megamagnit

Требуется web дизайнер, на долгосрочное сотрудничество для создания мини-сайтов (5-10 страниц). Навыки верстки и программирования не требуются, от вас нужен будет только psd исходник. Чаще всего нужно изменить готовый шаблон, но иногда и сделать что-то уникальное.