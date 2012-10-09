megamagnit

Требуется web дизайнер, на долгосрочное сотрудничество для создания мини-сайтов (5-10 страниц). Навыки верстки и программирования не требуются, от вас нужен будет только psd исходник. Чаще всего нужно изменить готовый шаблон, но иногда и сделать что-то уникальное.
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Требуется спарсить почтовые адреса школ с сайта ucheba.ru (Всего 1576 школ) ссылка на выдачу - http://www.ucheba.ru/school/?action=filter Стоимость и сроки пишите в ЛС, так быстрее среагирую.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$16
10 баллов
10 лет назад
Рекомендую
Ответный отзыв
Евгений работает быстро, дело свое знает. Рекомендую.
$30
10 баллов
11 лет назад
Интересная работа, мгновенная оплата. Все отлично, надеюсь работать с вами еще!
Ответный отзыв
Все понравилось, рекомендую!
$10
10 баллов
11 лет назад
Все прошло отлично, без задержек и прочего.
Ответный отзыв
Все сделано отлично. Рекомендую.