merayia

Наталия Маркова merayia

 
45 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Сертифицированный администратор ВК

1. Создание групп и страниц с нуля, их оформление: название, описание, уникальный адрес от ВК, аватар, меню, обсуждения и опросы, аудио/видео/фотоальбомы.

2. Определение Целевой аудитории для проекта.

3. Поддержка группы: наполнение интересным контентом для целевой аудитории, модерация, поиск и обновление информации в сообществе, поддержание общения в группе, работа с комментариями (в том числе и с негативными)

4. Поиск и привлечение целевой аудитории бесплатными и платными методами.

5. Проведение рекламных акций и конкурсов.

6. Установка виджетов на сайте заказчика

7. Поиск рекламных площадок для размещения платной и бесплатной рекламы.

8.Лучший результат бесплатного набора участников: 200 человек за 1 месяц.

Портфолио
Отзывы заказчиков
Astrajul
Юлия 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Срочно! Наполнение форумов.
Специалист в своем деле! Работа была выполнена на "отлично", в точно поставленные сроки.Было легко и приятно сотрудничать! Обязательно буду обращаться еще! Рекомендую!
Быстро договорились, чётко поставленная задача. Заказчик точно знает, что хочет получить в результате, что упрощает реализацию. Рекомендую
Ответный отзыв
barracuda477
Украина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
17 лет назад
Надо обзвонить 24 провайдера
Работа сделана добросовестно и ответственно. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#365
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#4321
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#8594