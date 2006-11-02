Сертифицированный администратор ВК
1. Создание групп и страниц с нуля, их оформление: название, описание, уникальный адрес от ВК, аватар, меню, обсуждения и опросы, аудио/видео/фотоальбомы.
2. Определение Целевой аудитории для проекта.
3. Поддержка группы: наполнение интересным контентом для целевой аудитории, модерация, поиск и обновление информации в сообществе, поддержание общения в группе, работа с комментариями (в том числе и с негативными)
4. Поиск и привлечение целевой аудитории бесплатными и платными методами.
5. Проведение рекламных акций и конкурсов.
6. Установка виджетов на сайте заказчика
7. Поиск рекламных площадок для размещения платной и бесплатной рекламы.
8.Лучший результат бесплатного набора участников: 200 человек за 1 месяц.
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