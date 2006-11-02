Сертифицированный администратор ВК

1. Создание групп и страниц с нуля, их оформление: название, описание, уникальный адрес от ВК, аватар, меню, обсуждения и опросы, аудио/видео/фотоальбомы.

2. Определение Целевой аудитории для проекта.

3. Поддержка группы: наполнение интересным контентом для целевой аудитории, модерация, поиск и обновление информации в сообществе, поддержание общения в группе, работа с комментариями (в том числе и с негативными)

4. Поиск и привлечение целевой аудитории бесплатными и платными методами.

5. Проведение рекламных акций и конкурсов.

6. Установка виджетов на сайте заказчика

7. Поиск рекламных площадок для размещения платной и бесплатной рекламы.

8.Лучший результат бесплатного набора участников: 200 человек за 1 месяц.