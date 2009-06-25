Нужны 7-10 людей, которые создавали бы активность на сайте... + к этому всему нужно все темы создавать по "контентно", т.е если раздел - "интересуюсь мопедами" - - - заводи разговор о мототехники..., ...
Срочно! Наполнение форумов.
Требуется постер (постеры) на различные женские форумы.
Необходимо оставлять небольшие сообщения "в тему", с "аккуратной" рекламой сайта.Около 30 сообщений на 30 разных форумах.
Подробности исполнителю.
Пишите пожалуйста свои цены за 1 такой пост или за все сразу, и указывайте сроки. Желательно наличие опыта подобной работы.
P.S. Просьба, в Аську не стучаться!!!
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