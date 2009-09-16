SEO рерайт - копирайт.Авто темат.

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Завершен16 заявок462 просмотра

Необходимо сделать более 150 текстовок с правильным seo (помогу).

Тематика: ремонт авто (узкая область).

Объем текстовки ~ 300-500 знаков.

Срочность - достаточно срочно.

Подробности при переписке.

icq 4848000 (не жалательно, т.к глючит)

skype mbarussia

200drive(at)gmail.com

Предложения рассматриваю только сегодня !!!

В приват не пишите !!!!

В предложении указывайте стоимость и срок выполнения задачи.

Буду за компом около 20.00 по мск - готов все обсудить по skype (час или голос)

P/S/ Сработаемся буду давать задачи каждую неделю.

16 лет назад
vdovcenko
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$200
15 дней
kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$75
2 дня
Текстовки сделаны в соответствии с требованиями. Качественно. Во время. Рекомендую
Четкое и понятное ТЗ, уважительное отношение к фрилансеру. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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