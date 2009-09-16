Необходимо немного оживить новоиспеченный форум тематическими постами. Тематика: Финляндия, вопросы гражданства, туристических поездок и т.д. Форум региональный - Карелия. Контент не уникальный, ищете сами, пишете от 5-6 пользователей, с 3-4 ответами в каждой теме. ...
SEO рерайт - копирайт.Авто темат.
Необходимо сделать более 150 текстовок с правильным seo (помогу).
Тематика: ремонт авто (узкая область).
Объем текстовки ~ 300-500 знаков.
Срочность - достаточно срочно.
Подробности при переписке.
icq 4848000 (не жалательно, т.к глючит)
skype mbarussia
200drive(at)gmail.com
Предложения рассматриваю только сегодня !!!
В приват не пишите !!!!
В предложении указывайте стоимость и срок выполнения задачи.
Буду за компом около 20.00 по мск - готов все обсудить по skype (час или голос)
P/S/ Сработаемся буду давать задачи каждую неделю.
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