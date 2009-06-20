Рассылка объявлений вручную. Только Украина.

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Закрыт5 заявок267 просмотров

Рассылка объявлений вручную по форумам, возможно доскам (там где надо, с регистрацией). Только Украина. Тематика - кредитование. сколько найдете подходящих тем - столько постите. до 200 штук.

нужно сделать сегодня. 0,2 wmz за пост.

оставляйте аську в комментах.

16 лет назад
1000000000
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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