Рассылка объявлений вручную. Только Украина.

Рассылка объявлений вручную по форумам, возможно доскам (там где надо, с регистрацией). Только Украина. Тематика - кредитование. сколько найдете подходящих тем - столько постите. до 200 штук.

нужно сделать сегодня. 0,2 wmz за пост.

оставляйте аську в комментах.