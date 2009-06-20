Здравствуйте!

Господа, необходимо наполнить контентом небольшой сайт(до 10 страниц), вернее, при выборе исполнителя предоставлю ссылку на ресурс, с которого можно будет взять тексты и переделать под нужды нового проекта.

Работы не много. Писать только в личку.