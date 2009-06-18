Размещения статей на сайте

Нужен знаток HTML-форматирования для публикации статей на сайте (CMS - "DLE"), и составления (разово, для автоматической рассылки) высококачественного анонса для рассылки по внутренней почте (нужна только форма). Граммотный русский язык - обязательно.

Объёмы большие, поэтому кандидат должен распологать свободным временем в течении дня.

Указывайте срок (2 месяца) и стоимость сразу. В личку писать, только если есть конкретные вопросы. А лучше вообще не писать.