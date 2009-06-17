Задача: Вы находите любой строительный сайт, добавляете туда нашу ссылку (кнопка или текст). Также добавляете информацию об этом сайте в каталог на сайте в соответствующий раздел с ссылкой на них (наверняка потребуют поставить) Сколько стоить ...
Разместить объявление на тематических форумах
Добрый день!
Задача: разместить объявление о продаже дома загородного на тематических форумах и досках объявлений. Объявление само готово.
Жду предложений по цене за 50 постов. И сроков. Может у кого-то есть ссылочная база посещаемых форумов по недвижимости?
Злюсь, ругаюсь, кричу, дерусь, когда пишут в личку, аську и почту без разрешения!:):):)
Заявки фрилансеров
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