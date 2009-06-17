Разместить объявление на тематических форумах

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Закрыт4 заявки252 просмотра

Добрый день!

Задача: разместить объявление о продаже дома загородного на тематических форумах и досках объявлений. Объявление само готово.

Жду предложений по цене за 50 постов. И сроков. Может у кого-то есть ссылочная база посещаемых форумов по недвижимости?

Злюсь, ругаюсь, кричу, дерусь, когда пишут в личку, аську и почту без разрешения!:):):)

16 лет назад
Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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