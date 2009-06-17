Найти сайты со списками исполнителей

Всем доброго времени суток!

Суть проекта:

Мне нужны сайты, с которых можно взять списки исполнителей всех времен, народов, жанров и так далее.

Сайтов нужно 3-5 штук.

От Вас: дать мне ссылки на эти сайты и обосновать почему Вы считаете, что на них именно почти все исполнители.

Желательно, чтобы человек был в теме, ну, сами понимаете.

Оплата: 5 вмз + отзыв.