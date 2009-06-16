Публикация текстов на сайт (только для Алматы)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки163 просмотра

Нужно перенабирать тексты из газеты

И опубликовывать их на сайте

ПРЕДЛОЖЕНИЕ только для Алматинцев!

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходимо заполнение интернет-магазина товарами

    $50

    Добрый день. Нужен человек, имеющий опыт наполнения интернет-магазина на HostCMS. Тематика интернет-магазина Климатическое оборудование. Материал будет высылаться в виде ссылок на информацию о товаре либо по электронной почте в виде прайс-листа. Оставляйте свои ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент для сайта

    $20

    Необходимо наполнить контент(фото и новости)+мое видео сайт о липецком региональном отделении международной полицейской ассоциации информация должна быть связана с милицейской тематикой по липецкой области САЙТ IPA48.uCoz.ru До ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа с Cre Loaded.

    Задание (1) Есть вебсайт ''А'' на шаблонном дизайне, движок у шопа Cre Loaded. Нужно перенести базу товара(графика, описание) и цен с сайта ''А'', на сайт ''B'', который так же работает на Cre Loaded. ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнить сайт иллюстрациями

    Необходимо наполнить сайт картинками/фотографиями в тему (установка спутниковых антенн и установка антенн http://www.gazelin.ru/ на каждой странице по картинке). Плюс составить небольшой каталог товаров на 20 в виде симпатичной таблицы (картинка, описание ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайта

    На постоянную работу приглашается контент-менеджер (копи-паст). Тематика спорт, футбол. Претендент должен иметь постоянный доступ в интернет и хорошо ориентироваться в спорте. На сегодня мы планируем оплату в размере 1 уе в день, указывайте ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Копирайт

    Требуется контент страницы "о проекте" тематики "тендеры и государственные закупки" и 2 статьи по ~2000, ключевые слова - "строительные тендеры", "тендеры на строительство".

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Заполнение сайта

    Требуется копи-пастер для заполнение сайта GranDeco-ufa.ru. CMS MODx опыт работы в ней обязателен. Объем работы большой, требуется копировать товары с различных сайтов. Полная информация по обращении в ICQ 615-414 цена договорная, работы никакой только время ...

    MODX
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад