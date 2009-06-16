Контент для сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок296 просмотров

Необходимо наполнить контент(фото и новости)+мое видео

сайт о липецком региональном отделении международной полицейской ассоциации

информация должна быть связана с милицейской тематикой по липецкой области

САЙТ IPA48.uCoz.ru

До обеда массив для примера работы 17.06.09 а все остальное можно после обеда в течении 1 дня или нескольких дней

Подробности в личку

СРОЧНО

16 лет назад
rotorshin
Роман 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходимо заполнение интернет-магазина товарами

    $50

    Добрый день. Нужен человек, имеющий опыт наполнения интернет-магазина на HostCMS. Тематика интернет-магазина Климатическое оборудование. Материал будет высылаться в виде ссылок на информацию о товаре либо по электронной почте в виде прайс-листа. Оставляйте свои ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Работа с Cre Loaded.

    Задание (1) Есть вебсайт ''А'' на шаблонном дизайне, движок у шопа Cre Loaded. Нужно перенести базу товара(графика, описание) и цен с сайта ''А'', на сайт ''B'', который так же работает на Cre Loaded. ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнить сайт иллюстрациями

    Необходимо наполнить сайт картинками/фотографиями в тему (установка спутниковых антенн и установка антенн http://www.gazelin.ru/ на каждой странице по картинке). Плюс составить небольшой каталог товаров на 20 в виде симпатичной таблицы (картинка, описание ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайта

    На постоянную работу приглашается контент-менеджер (копи-паст). Тематика спорт, футбол. Претендент должен иметь постоянный доступ в интернет и хорошо ориентироваться в спорте. На сегодня мы планируем оплату в размере 1 уе в день, указывайте ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Копирайт

    Требуется контент страницы "о проекте" тематики "тендеры и государственные закупки" и 2 статьи по ~2000, ключевые слова - "строительные тендеры", "тендеры на строительство".

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Наполнение спортивного форума

    Общаешься о спорте (футбол, хоккей, бокс и т.д.), получаешь деньги! (1 пост – 2 цента; 1 тема – 6 центов) Для „Спортивного форума”, – http://ForSpo.ru необходимы активные форумчане… 1 пост – ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Заполнение сайта

    Требуется копи-пастер для заполнение сайта GranDeco-ufa.ru. CMS MODx опыт работы в ней обязателен. Объем работы большой, требуется копировать товары с различных сайтов. Полная информация по обращении в ICQ 615-414 цена договорная, работы никакой только время ...

    MODX
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад