Добрый день. Нужен человек, имеющий опыт наполнения интернет-магазина на HostCMS. Тематика интернет-магазина Климатическое оборудование. Материал будет высылаться в виде ссылок на информацию о товаре либо по электронной почте в виде прайс-листа. Оставляйте свои ...
Контент для сайта
Необходимо наполнить контент(фото и новости)+мое видео
сайт о липецком региональном отделении международной полицейской ассоциации
информация должна быть связана с милицейской тематикой по липецкой области
САЙТ IPA48.uCoz.ru
До обеда массив для примера работы 17.06.09 а все остальное можно после обеда в течении 1 дня или нескольких дней
Подробности в личку
СРОЧНО
Заявки фрилансеров
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