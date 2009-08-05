Наполнение сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок842 просмотра

Здравствуйте.

Нужен человек который сможет скопировать все работы (рефераты и т.п.) с одного сайта и зальет их на другой.

Этапы заливки одного файла:

1. Качаем с данного мною сайта.

2. Пере архивируем и вставляем данные мною комментарии для архива с максимальным сжатием.

3. Заполняем на сайте три окна: 1.1 название работы 1.2 Краткое описание (тут просто - реферат/курсовая на тему....) 1.3 Полное описание - тут нужно или оглавление или же несколько абзацев с работы (например введение) на 3000 знаков + обязательно аккуратно оформить текст.

4. Добавляем архив и все!

Работа по принципу копи/паста только чуть-чуть с дополнениями в виде переархивации файлов и заполнения двух окошек.

П.С.: Кому интересно - пишите в ЛС. Я даю сайта от куда качать и куда заливать и Вы оцениваете полностью стоимость всей работы + сроки, и ставите ее в проекте.

16 лет назад
TransWrite
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов

Выбранный исполнитель

shatamba
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$40
5 дней
Работа выполнена. Удачи в дальнейшем!
Очень хороший заказчик, рад нашему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

shatamba
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Необходимо заполнение интернет-магазина товарами

    $50

    Добрый день. Нужен человек, имеющий опыт наполнения интернет-магазина на HostCMS. Тематика интернет-магазина Климатическое оборудование. Материал будет высылаться в виде ссылок на информацию о товаре либо по электронной почте в виде прайс-листа. Оставляйте свои ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенести контент раздела на сайт hostcms

    Задача: 1) есть раздел на текущем сайте http://cec-mc.ru/components/1.html (Техническая информация). Серия информационных разделов и статей с иерархической структурой. 2) надо перенести весь контент этого раздела Техническая информация на новый ...

    HTMLMySQLPHP
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужна регистрирация

    $8

    Нужно порегестрироватся в тематических форумах.Тем примерно 30, на каждую тему нужно примерно от 3 до 5 форумов. нужна просто регистрация, потом передаете мне ссылки на форумы. оплата за все 8$

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа на форумах

    Что нужно: Что-бы Вы запостили(именно запостили) не проспамили прогой.. Сообщение по форумам, тематика для: адалт веб-мастеров, и просто веб-мастеров, maulnet.ru как пример . По всем которые знаете(найдёте), все известные и ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочно добавить графики на сайт

    $20

    http://ck.dp.ua/panini/panini/ В этот раздел сайта добавить картинки (имеются в ворде) также взять с http://www.op-panini.cz/galerie.htm около 15 картинок копи-паст (легально, есть права на использование бренда) картинки адаптировать под ширину поля выдачи ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Контент для сайта

    $20

    Необходимо наполнить контент(фото и новости)+мое видео сайт о липецком региональном отделении международной полицейской ассоциации информация должна быть связана с милицейской тематикой по липецкой области САЙТ IPA48.uCoz.ru До ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа с Cre Loaded.

    Задание (1) Есть вебсайт ''А'' на шаблонном дизайне, движок у шопа Cre Loaded. Нужно перенести базу товара(графика, описание) и цен с сайта ''А'', на сайт ''B'', который так же работает на Cre Loaded. ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнить сайт иллюстрациями

    Необходимо наполнить сайт картинками/фотографиями в тему (установка спутниковых антенн и установка антенн http://www.gazelin.ru/ на каждой странице по картинке). Плюс составить небольшой каталог товаров на 20 в виде симпатичной таблицы (картинка, описание ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад