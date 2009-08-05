Наполнение сайта

Здравствуйте.

Нужен человек который сможет скопировать все работы (рефераты и т.п.) с одного сайта и зальет их на другой.

Этапы заливки одного файла:

1. Качаем с данного мною сайта.

2. Пере архивируем и вставляем данные мною комментарии для архива с максимальным сжатием.

3. Заполняем на сайте три окна: 1.1 название работы 1.2 Краткое описание (тут просто - реферат/курсовая на тему....) 1.3 Полное описание - тут нужно или оглавление или же несколько абзацев с работы (например введение) на 3000 знаков + обязательно аккуратно оформить текст.

4. Добавляем архив и все!

Работа по принципу копи/паста только чуть-чуть с дополнениями в виде переархивации файлов и заполнения двух окошек.

П.С.: Кому интересно - пишите в ЛС. Я даю сайта от куда качать и куда заливать и Вы оцениваете полностью стоимость всей работы + сроки, и ставите ее в проекте.