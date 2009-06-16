Добрый день. Нужен человек, имеющий опыт наполнения интернет-магазина на HostCMS. Тематика интернет-магазина Климатическое оборудование. Материал будет высылаться в виде ссылок на информацию о товаре либо по электронной почте в виде прайс-листа. Оставляйте свои ...
Нужна регистрирация
Нужно порегестрироватся в тематических форумах.Тем примерно 30, на каждую тему нужно примерно от 3 до 5 форумов.
нужна просто регистрация, потом передаете мне ссылки на форумы.
оплата за все 8$
Заявки фрилансеров
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