Работа на форумах

Что нужно:

Что-бы Вы запостили(именно запостили) не проспамили прогой.. Сообщение по форумам, тематика для: адалт веб-мастеров, и просто веб-мастеров, maulnet.ru как пример . По всем которые знаете(найдёте), все известные и менее известные - чем больше тем лучше. (Свой небольшой список я предоставлю, Вы уже будете его дополнять своими).

Работа не разовая, а постоянная. Нужно ежедневно писать сообщения на форумах, если Вы уже создали на них тему, то просто поддерживать её, что-бы она была постоянно на виду у пользователей. В общем думаю понятно объяснил.

P.S. Готовое составленное сообщение и название темы, я конечно же предоставлю