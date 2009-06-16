Перенести контент раздела на сайт hostcms

Задача:

1) есть раздел на текущем сайте http://cec-mc.ru/components/1.html (Техническая информация). Серия информационных разделов и статей с иерархической структурой.

2) надо перенести весь контент этого раздела Техническая информация на новый сайт в соответствующий раздел:

http://cec-mc.apolitika.ru/techinfo/list/

Сайт в разработке, поэтому стоит http-авторизация:

логин wwwcecmc

пароль yvx80ZPb

Этот раздел представляет собой стандартную информационную систему (информационные группы и информационные элементы).

Первый сайт сделан на самописной системе (PHP, MySQL). Второй (новый) сайт сделан на HostCMS (hostcms.ru).

Раздел надо перенести один в один, без изменений.

Предпочтительно, чтобы исполнитель имел опыт работы с HostCMS (чтобы не объяснять азы). Необходимые пароли дам когда договоримся. Оплата по WM.

Жду предложений по цене и сроку.