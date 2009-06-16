Написание и размещение обзоров по теме гаджетов

Заинтересованы в _написании и размещении_ обзоров, тестов и тд по выпускаемой продукции фирмы ( www.telesys.ru ) в сетевых и онлайновых СМИ: профессиональные миниатюрные диктофоны, аудио видеорекордеры, устройства контроля и управления через сеть GSM, системы электронного голосования и т.д. Интересуют именно объективные тесты и обзоры, а не заказные статьи. Готовы предоставить образы продукции на тестирование.

Продукция фирмы разрабатывается и производится в России, в большинстве свое не имеет аналогов, поэтому она будет более интересна читателям, чем обзор очередной 126й модели сотового телефона или фотоаппарата.